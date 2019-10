H&M test nieuw concept ‘Mitte Garten’ uit Margo Verhasselt

28 oktober 2019

14u03

Bron: nieuwsblad 0 Style H&M test een nieuwe conceptstore uit in een hippe wijk in Berlijn. Ze openden daar ‘Mitte Garten’, een nieuw concept van de kledingketen waar je naast kleding kopen ook yogalessen kan volgen of een drankje kan drinken.

H&M moet het al enkele jaren met minder goede cijfers doen en daarvoor schudt het Zweedse merk heel wat trucjes uit zijn mouw. Vandaar ook dit nieuwe concept. Een gelijkaardige winkel werd vorig jaar in Stockholm geopend, de tweede winkel opent nu dus in de wijk Mitte in Berlijn.

De winkels zijn veel kleiners dan de gewone H&M-filialen en daarnaast wordt de collectie aangepast aan de stijl van de bevolking. In de winkel in Berlijn kan je dus vooral vegan cosmetica en parfum terugvinden. Maar daarnaast verkopen ze ook tweedehandskleding van andere merken. Sportievelingen kunnen er yogaspullen op de kop tikken en die ook meteen uittesten in de lessen die er gegeven worden.