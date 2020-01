H&M slaat de handen ineen met Helena Christensen Margo Verhasselt

24 januari 2020

11u28

Bron: Vogue 0 Style De Deense schone, Helena Christensen (50), slaat de handen ineen met H&M. Het topmodel uit de nineties ontwierp een collectie en maakte de campagnebeelden.

De Zweedse winkelketen H&M klopte aan bij het Deense topmodel Helena Christensen voor een samenwerking en dat resulteerde in een capsulecollectie die de naam H&M x Helena Christensen krijgt. De collectie bestaat uit edgy T-shirts, sweaters en hoodies in neutrale kleuren. De silhouetten krijgen dan weer een knipoog uit de nineties. Denk: oversized of juist cropped.

“Het was gek om samen te werken met H&M”, vertelt Helena in een persbericht. “Terwijl ik de campagnebeelden schoot, mocht ik ook aanschouwen hoe mijn foto’s tot leven komen op kledingstukken. Ik wil de nieuwe generatie aanmoedigen om zichzelf te zijn en haar persoonlijke stijl te kunnen uiten.”

De collectie van Helena en H&M is vanaf 30 januari online en in winkels verkrijgbaar.