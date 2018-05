H&M lanceert Pride-collectie: "Iedereen heeft het recht om te houden van wie hij wil" TVM

23 mei 2018

12u35 2 Style De Zweedse modeketen H&M brengt met een ‘Love For All’-collectie een ode aan de holebi- en transgendergemeenschap. De lijn ligt eind deze maand in de winkels en komt er naar aanleiding van de Pride-maand, die deze maand en ook in juni wereldwijd gehouden wordt.

“H&M gelooft erin dat iedereen het recht heeft om te houden van wie hij wil, we hopen dat iedereen H&M’s Love For All collectie kan gebruiken om Pride en hun geloof in gelijke liefde te vieren,” zegt Andreas Lowenstam, Head of Design voor H&M Men.

10% van de verkoopprijs wordt gedoneerd aan ‘UN Free & Equal’, het fonds van de Verenigde Naties dat als doel heeft een wereld op te bouwen waarin niemand bang hoeft te zijn vanwege zijn seksuele geaardheid of genderidentiteit. "Lesbische, homoseksuele, biseksuele, transseksuele en interseksuele mensen hebben hetzelfde recht als alle anderen om te worden beschermd tegen geweld en discriminatie", zegt Peggy Hicks, directeur thematisch werk bij het VN-bureau voor de mensenrechten. "De steun die we krijgen van H&M zal de VN-campagne Free & Equal helpen om samen te werken met activisten en gelijkheidskampioenen om het publiek bewust te maken en te mobiliseren voor positieve veranderingen in wetten en attitudes.

De collectie bevat onder andere T-shirts, truien, shorts, broeken en accessoires en zal in geselecteerde winkels beschikbaar zijn en online vanaf 31 mei.