H&M lanceert nieuwe designersamenwerking voor powervrouwen

24 augustus 2020

13u02

Bron: Vogue 0 Style H&M brengt geregeld een bijzondere collectie uit met een designer. Nu kunnen we ons verheugen op een nieuwe samenwerking: de Zweedse keten heeft zonet aangekondigd dat het in zee gaat met het Italiaanse modemerk Giuliva Heritage.

Elk jaar pakt H&M uit met een collectie die ze gemaakt hebben met een designer. In het verleden heeft de modegigant al met een heleboel grote kleppers samengewerkt. Denk maar aan Balmain, Alexander Wang, Versace en Karl Lagerfeld. De jongste jaren pakken ze het iets anders aan en kiezen ze voor nobele onbekenden: opkomende labels die een duwtje in de rug verdienen.

Zo brachten ze eerder een lijn uit met nichedesigners als Johanna Ortiz uit Colombia en Sandra Mansour uit Libanon. Dit keer zijn Gerardo Cavaliere en Margherita Cardelli aan de beurt, het koppel achter het Italiaanse merk Giuliva Heritage. “Toen we vorig jaar een mail kregen met het voorstel om samen een collectie op de markt te brengen, dachten we dat het een mopje was”, vertelt Cardelli aan Vogue.

Giuliva Heritage staat vooral bekend om z'n maatwerk: ze maken niet alleen kostuums, maar ook jassen en dagelijkse kledij op maat. De designercollectie met H&M is er dus eentje voor powervrouwen. De lijn ligt vanaf donderdag 3 september in de winkels en bestaat onder meer uit kostuums, coltruien, hemden, hemdjurken en een trenchcoat. Alles zal gemaakt zijn van gerecycleerd wol, gerecycleerd polyester of organisch katoen. Over het prijskaartje is nog niets geweten.