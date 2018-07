H&M lanceert een vrouwencollectie in samenwerking met een interieurmerk Timon Van Mechelen

19 juli 2018

10u42 1 Style H&M en het Britse interieurmerk GP & J Baker slaan de handen in elkaar voor een vrouwencollectie. De Zweedse modeketen gebruikte daarvoor archiefprints van behang- en textielontwerpen van het label en zette die om naar modieuze designs. De collectie is vanaf 2 augustus in geselecteerde winkels beschikbaar en ook online.

H&M heeft de smaak van het samenwerken te pakken. In november komt de collectie met modemerk Moschino uit, volgende maand ligt dan weer de samenwerking met het Nederlandse lingeriemerk Love Stories in de rekken. En zelfs nog eerder kun je nu ook de collectie met GP & J Baker shoppen.

“We zijn heel blij om met H&M samen te werken. De geselecteerde prints maken deel uit van GP & J Bakers unieke DNA. In de collectie vind je onze meest iconische en dierbaarste designs, dus om te zien hoe deze hun reis verderzetten op een interessante en innovatieve manier in de modewereld, is een mooi vooruitzicht,” vertelt Ann Grafton, Managing en Creative Director van GP & J Baker.

Prints en lange silhouetten

Niet geheel verrassend ligt de nadruk van de collectie op de (bloemen)prints. De silhouetten zijn lang en vaak wat oversized met details als opvallende schouders, ballonmouwen, kanten accenten en contrasterende randen.

“Het is een geweldige tijd in de mode om een statement te maken met prints en patronen. De items van deze collectie zijn vrouwelijk en sterk met een moeiteloos gevoel en zal zowel zij die van mode als van printdesign houden aanspreken," vertelt H&M’s Design Director Pernilla Wohlfarht.