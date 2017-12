H&M lanceert een nieuw merk, gericht op 'bewuste millenials' ND

12u59

Bron: Retail Detail, Fashion United 9 thinkstock . Style Na het recente Arket, komt H&M begin volgend jaar op de proppen met alweer een nieuw label. /Nyden wordt een 'betaalbaar luxemerk', zal alleen online verkocht worden en richt zich op millennials die gevoelig zijn voor 'geloofwaardigheid, authenticiteit en persoonlijkheid'.

Het label /Nyden is een combinatie van de Zweedse woorden voor ‘nieuw’ en ‘het’, zo maakte creatief directeur Oscar Olsson van H&M bekend in een interview met The New York Times. Met /Nyden is H&M aan zijn negende merk toe. Ook H&M Home, Weekday, Cos, Cheap Monday, Monki, & Other Stories en recent nog Arket behoren tot dezelfde groep, die elk een specifieke doelgroep aanspreken.

Het nieuwe merk zal zich richten op millenials - de generatie die geboren is tussen 1980 en 2000 - en zal in co-creatie met influencers worden ontworpen in Los Angeles. Het label wil zich richten op mensen die veel belang hechten aan ‘geloofwaardigheid, authenticiteit en persoonlijkheid’, klinkt het. Het zal gaan om een 'seizoensloos' merk, dat los van de modetrends in kleine collecties verkocht zal worden online of in pop-upshops. Het prijskaartje zal iets hoger liggen dan dat van H&M-kledij, maar het merk richt zich naar eigen zeggen op "betaalbare luxe". Een exacte datum van de lancering is nog niet bekend.

Een foto die is geplaatst door null (@wearenyden) op 15 dec 2017 om 15:47 CET