H&M lanceert een collectie van 25 betaalbare parfums TVM

23 juli 2018

10u39 1 Style H&M kondigt de lancering aan van een eerste uitgebreide parfumcollectie die bestaat uit 25 verschillende geuren. De parfums werden gecreëerd in samenwerking met het bekende parfumhuis Givaudan. Zoals het de Zweedse keten betaamt, liggen de prijzen laag: het duurste flesjes kost amper € 24,99.

"Wij hebben veel aandacht besteed aan ingrediënten met hoge kwaliteit, van de basisgeuren tot de hedendaagse blends en de meer genuanceerde parfums die de oorsprong van het hoofdingrediënt benadrukken,” aldus Olivier Pescheux van Givaudan.

Er zijn drie verschillende groepen in de H&M-parfumcollectie en de prijzen variëren tussen € 4,99 en € 24,99. “The Singles” bestaan uit tien verschillende geuren die in het teken staan van één basisgeur als vanille, chocolade of yuzu. “The Reveries”, in zowel Eau de Toilette als bodymist, zijn tien verschillende gemengde geuren die een verhaal vertellen of een bepaald gevoel overbrengen met namen als Freewheeling, Sparks Will Fly en Above the Clouds. En dan zijn er nog vijf verschillende parfums die meer genuanceerd zijn:“The Essences". Deze bestaan uit één hoofdingrediënt van de beste kwaliteit zoals sandelhout, patchoeli of roos en zijn beschikbaar in zowel Eau de Parfum en ook een roll-on parfumolie.

H&M is overigens niet de eerste modeketen die op de parfumkar springt. Eerder lanceerde bijvoorbeeld C&A al een uitgebreide parfumcollectie en ook Zara heeft verschillende geurtjes in het aanbod zitten.

De parfumcollectie van H&M is vanaf 16 augustus online en in de winkels te koop waar H&M Beauty verkocht wordt.