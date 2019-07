H&M lanceert achteraf betalen in Belgische winkels: “Het risico dat iemand een outfit ‘leent’ is er altijd” Timon Van Mechelen

25 juli 2019

10u41 0 Style Een volledig nieuwe outfit shoppen en pas weken later de rekening betalen. Bij webgiganten als Zalando en Bol.com is het al langer een populaire formule, nu gaat ook de Zweedse modeketen H&M het toepassen. Op hun webshop, maar ook in de fysieke winkels.

Onze noorderburen kunnen vanaf oktober dit jaar al gebruik maken van de optie ‘achteraf betalen’. Zij kunnen hun winkelkarretje zowel online als in de winkels van H&M volladen en krijgen vervolgens twee weken de tijd om te beslissen voor welke stuks ze willen betalen en voor welke niet. Ziet die jurk er in de setting van je huiskamer toch net wat minder glamoureus uit? Dan kun je ze gewoon terugbrengen naar de winkel en hoef je er geen cent voor te betalen.

Verschillende webwinkels passen het systeem al langer toe, maar in fysieke winkels kan het vooralsnog niet. “Wanneer de formule in ons land exact wordt uitgerold, ligt voorlopig nog niet vast”, vertelt Marianne Nerinckx, de woordvoerster van H&M België, aan ons. “Ik gok begin 2020, maar dat kan voorlopig ook vroeger of later zijn. “Nederlanders krijgen twee weken de tijd, maar ook dat kan bij ons langer of minder zijn. Het zit voor ons land allemaal nog in een projectfase.”

Outfit ‘lenen’ voor een avondje uit, daarna terugbrengen

“We doen dit in de eerste plaats om onze klanten een meer senior service te kunnen bieden”, aldus Nerinckx. Al doet het meteen ook vragen rijzen zoals wat met klanten die een outfit bestellen voor een avondje uit en het daarna doodleuk terugbrengen zonder ooit te moeten betalen? “We passen nu ook al een wisselpolicy toe van 1 maand, veel verschil gaat dat dus niet maken. Natuurlijk is het belangrijk om de kleren goed te controleren, of alle labels er nog aanzitten en of er geen parfum of make-up aanhangt. Maar dat risico is er altijd, dat kun je moeilijk vermijden.”

Volgens Klarna, het Zweedse bedrijf dat verantwoordelijk is voor het systeem van ‘buy now, pay later’, is achteraf betalen in winkels in onder meer Duitsland, Zweden, Denemarken en Engeland al langer gebruikelijk, maar laat dat in onze contreien nog op zich wachten. Aan de Volkskrant vertelt Annette Verdouw van Klarna dat de betaalmethode juist ook naar hier komt vanwege de vraag van consumenten. “Soms heb je gewoon snel een nieuwe wasmachine of tv nodig, maar even het geld niet beschikbaar. Natuurlijk is het niet voor iedereen, maar ik denk dat mensen er vooral aan moeten wennen.”