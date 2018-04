H&M kopieert de trouwjurk van Kate Middleton Jente Hautekeete

05 april 2018

10u13 0 Style Kledingketen H&M brengt binnenkort een trouwcollectie uit en de jurk die daarin het meest opvalt is er één die we al eerder zagen. Namelijk een replica van de trouwjurk van Kate Middleton, hertogin van Cambridge.

Een trouwjurk moet dezer dagen geen fortuin meer kosten dankzij merken als Sessùn, Esprit, & Other Stories en nu ook H&M. De trouwcollectie van H&M omvat zowel trouwjurken als een kleurrijke bruidsmeisjescollectie, en de Zweedse keten hoopt naar eigen zeggen met deze collectie de markt van betaalbare bruidsmode te veroveren.

De jurk die veel weg heeft van Kates trouwkleed is ivoorkleurig met een hartvormige neklijn. Hierover zit een bovenlijfje van kant met een V-hals en lange mouwen. De 2,7 meter lange sleep liet H&M achterwege. Zoals verwacht is het prijskaartje van deze kopie niet zo hoog als dat van de originele jurk van het Britse label Alexander McQueen. Die kostte naar schatting meer dan 350.0000 euro.

De Britse bruidjes in spé hebben geluk want de jurk is op de Britse webshop van H&M maar liefst 72 euro goedkoper dan in de Amerikaanse. De trouwcollectie is voorlopig nog niet beschikbaar in de Belgische webshop.