H&M HOME opent eerste conceptstore in België Nele Annemans

16 juni 2020

Interieurlover? Dan hebben we leuk nieuws voor jou! Dinsdag openden namelijk de deuren van de allereerste H&M HOME-conceptstore in ons land.

Deco- én H&M-fans kunnen hun hart ophalen, want dinsdag opent een waar interieurparadijs zijn deuren op de Louizalaan in Brussel. Shoppers kunnen hun gang gaan in een winkel van maar liefst 650 vierkante meter. H&M zou met de opening van de conceptstore “een nieuw niveau van klantenservice” willen aanbieden. In de winkel worden daarom ook meubels, lampen en decoratieve items van andere interieurmerken verkocht.

“In onze nieuwe conceptstore kan je terecht voor ons volledige assortiment én we gingen ook samenwerkingsverbanden aan. Hopelijk vinden onze klanten het net zo leuk als wij”, zegt Peter Klagsmark, General Manager H&M HOME.

Louizalaan 24, 1050 Elsene, www.hm.com/home