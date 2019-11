H&M home opent binnenkort concept store in Brussel Margo Verhasselt

26 november 2019

15u06 0 Style Goed nieuws van de dag: H&M home opent binnenkort zijn eerste concept store in België.

Fans van interieur en H&M kunnen hun hart ophalen want in het voorjaar van 2020 opent een waar interieurparadijs zijn deuren op de Louizalaan in Brussel. Shoppers kunnen hun gangen gaan in een winkel van maar liefst 644 m². H&M zou met de opening van de concept store ‘een nieuw niveau van klantenservice’ willen aanbieden. Er zullen in de winkel dus ook meubels, lampen en items van andere interieurmerken verkocht worden.

“We zijn enthousiast om binnenkort een concept store in het centrum van Brussel te openen. België is een interessante en belangrijke markt voor ons en we geloven dat onze H&M Home Concept Store een belangrijke toevoeging aan ons digitaal aanbod is”, stelt Peter Klagsmark, General Manager van H&M Home. “Deze nieuwe locatie is de perfecte plaats voor ons om onze H&M Home-klanten te ontmoeten en te inspireren. We kijken heel erg uit naar de opening.”