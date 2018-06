H&M gaat ook meubels verkopen Liesbeth De Corte

29 juni 2018

14u38

Bron: She 0 Style Ben jij net zoals wij ook fan van H&M Home? Dan wordt een bezoekje aan deze winkel binnenkort nog wat gevaarlijker voor je portemonnee. De Zweedse modegigant is namelijk van plan om meubels aan z'n gamma toe te voegen.

Wat die andere Zweedse gigant (je weet wel, Ikea) kan, kunnen wij ook, moet H&M gedacht hebben. Vanaf eind volgende maand verkoopt de kledingreus ook meubels, zoals lampen, spiegels, stoelen en tafels. Wat je niet moet verwachten? Grote stuks als dressoirs, zetels of bedden.

In eerste instantie zal je de nieuwe hebbedingen enkel en alleen online kunnen scoren. “Eind juli zal het uitgebreide assortiment online beschikbaar zijn in ons land. Ook liggen er plannen op tafel om de meubels aan te bieden in onze fysieke winkels maar of België daar bij is, moet nog bekeken worden", vertelt Marianne Nerinckx, woordvoerster van H&M België, aan She.

Met deze vernieuwing hoopt H&M zijn cijfers op te krikken, want het bedrijf heeft het al een hele tijd lastig. Zo heeft het een slecht eerste kwartaal achter de rug en daalde de omzet lichtjes. Topman Karl-Johan Persson geeft toe dat het eerste halfjaar moeilijker was dan hij verwachtte. Maar hij ziet beterschap en hoopt dat de tweede helft van het jaar sterker zal zijn.