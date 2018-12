H&M en cultmerk Eytys brengen samen een uniseks collectie uit TVM

12 december 2018

09u47 0 Style De Zweedse modeketen H&M pakt begin volgend jaar uit met een kleding- en accessoirecollectie in samenwerking met dat andere Zweedse merk Eytys. De lijn zal onder andere schoenen, kleren en accessoires voor volwassenen bevatten en een kleine selectie voor kinderen.

“Met deze samenwerking hopen we de H&M-klant kennis te laten maken met onze designfilosofie waarbij simpele ontwerpen die zowel draagbaar zijn voor mannen als vrouwen centraal staan. De collectie draait rond proporties, met veel losse silhouetten en robuuste en architecturale schoenen in. Dit is ons idee van een ‘algemene’ look, met als bedoeling mensen hun zelfvertrouwen en integriteit een boost te geven,” aldus Max Schiller van Eytys over de samenwerking.

De collectie bevat onder andere sneakers, schoenen en laarzen in leder, suède en katoen. Ze hebben allemaal die kenmerkende zool waar Eytys zo bekend om staat. Daarnaast zitten er ook jasjes, tops, broeken en jeans in de lijn en enkele accessoires zoals riemen en tassen. Slangenprint en glanzend nepleder zijn de 2 opvallendste materialen die werden gebruikt, daarnaast zien we meer ingetogen kleuren als kaki, donkerblauw, zwart en wit terugkomen, met uitzondering van een paar stuks in geel.

De collectie zal vanaf 24 januari 2019 te koop zijn in geselecteerde filialen van de modeketen en online.