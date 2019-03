H&M dumpt tegen 2020 kasjmier, waarom? Timon Van Mechelen

21 maart 2019

13u06 0 Style De Zweedse modeketen H&M gaat tegen 2020 geen kleren meer verkopen waarin kasjmier verwerkt is. Zo willen ze naar eigen zeggen de wrede behandeling van dieren een halt toeroepen en hun steentje bijdragen aan het milieu. Is kasjmier dan echt zo slecht?

De wereldwijde vraag naar kasjmier neemt al jaren toe, wat zorgt voor een democratisering van de luxueuze stof. Bij grote ketens koop je tegenwoordig al voor minder dan € 80 een trui gemaakt van 100% kasjmier. Goed nieuws voor onze portefeuille, maar minder voor de dieren en onze planeet helaas.

Kasjmier wordt gemaakt van de zachte wintervacht van geiten, meer bepaald van hun nek- en buikharen. In Mongolië vind je geiten met de langste en meest kwalitatieve haren, waar vooral luxemerken hun toevlucht toe nemen. Ketens zijn doorgaans wat minder streng in hun selectie en mixen korte en lange of gebruiken alleen korte vezels. Vaak uit China, waar naar schatting zo’n 10 miljoen geiten rondlopen bedoeld voor kasjmier.

Voor het produceren van één wollen trui zijn vachten van zo’n viertal geiten nodig, vandaar dat torenhoge aantal diertjes. Omdat de vraag blijft stijgen, nemen herders steeds meer geiten op in hun kuddes, zodat ze meer kasjmier kunnen produceren. Dat leidt tot overbegrazing, wat dan weer leidt tot verwoestijning van het land. Wat op zijn beurt bijdraagt aan de opwarming van de aarde.

Door die verwoestijning van het land vinden de kuddes niet meer genoeg eten en drinken, waardoor ze ondervoed raken en de kwaliteit van haren daalt. En zo komen we dus in een vicieuze cirkel terecht, want nu zijn er nog meer geiten nodig. Hoe meer geiten, hoe minder tijd herders krijgen om de dieren te ontdoen van hun vacht. De scheerbeurten verlopen dan ook steeds sneller en minder precies waardoor heel wat dieren het niet overleven. En de geiten hebben hun vacht daarnaast ook broodnodig om zich tegen barre weersomstandigheden te beschermen. In 2010 stierven meer dan 9 miljoen geiten omdat ze de stormen in de winter en de droogte in de zomer niet aankonden.

Dol op kasjmier? Betaal er dan een eerlijke prijs voor en weet dat zo’n kledingstuk heel lang kan meegaan met de juiste zorgen. Zie het als een investering, niet als een trui die je zomaar in alle kleurtjes wil.