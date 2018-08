H&M doet Twin Peaks verder leven met nieuwe collectie TVM

20 augustus 2018

17u04 1 Style De Amerikaanse zender Showtime gaf eerder al aan dat er geen vervolg komt op de cultserie Twin Peaks, maar H&M heeft een manier gevonden om het programma te doen verder leven. De Zweedse keten komt met een nieuwe collectie die geïnspireerd is op Twin Peaks.

De serie, met Kyle MacLachlan in de hoofdrol als agent Dale Cooper, was een hit in de jaren 90. Na twee seizoenen trok zender ABC de stekker uit Twin Peaks. Vorig jaar keerde het programma 26 jaar na de laatste aflevering terug op de Amerikaanse televisie, bij Showtime.

Volgens het bedrijf bestaat de nieuwe H&M Studio collectie uit een combinatie van mode uit de jaren 50 en 90, precies zoals in de serie. Onder meer de trenchcoat van Dale Cooper komt terug in de kledinglijn.

De collectie, die zowel kleren, schoenen en accessoires bevat, is vanaf 6 september online en in de winkels te koop.