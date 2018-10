H&M brengt lingerielijn uit voor borstkankerpatiënten Liesbeth De Corte

04 oktober 2018

12u38 0 Style Oktober is borstkankermaand, het moment om extra stil te staan bij de impact van deze ziekte. Daarom komt H&M deze maand met de 'Close to My Heart'-collectie op de proppen, die slachtoffers en overlevers van borstkanker in de bloemetjes zet.

Naar verluidt is de collectie er gekomen nadat een werknemer van H&M had geklaagd dat ze "geen betaalbare, mooie en handige lingeriesetjes vond, net tijdens de periode dat ze er zoveel nood aan had". De Zweedse modereus besloot daar iets aan te doen. Het resultaat is een lijn die bestaat uit drie verschillende behastijlen: een sportbeha, een bralette en een beha met een zachte cupvorm.

De lingeriestuks zijn ontworpen voor vrouwen met protheses en moeten extra ondersteuning bieden. Vrouwen zonder protheses kunnen de beha's natuurlijk ook gewoon dragen.

Verder heeft H&M beloofd om alle opbrengst van de 'Close to My Heart'-lijn te doneren aan onderzoek naar kanker. Ze hopen tegen het einde van deze maand 125.000 dollar (bijna 110.000 euro) te verzamelen. De collectie is vanaf volgende week verkrijgbaar via de webshop en via enkele geselecteerde winkels.