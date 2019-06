H&M brengt collectie uit met Ariana Grande LDC

18 juni 2019

14u23 0 Style Er is geen ontkomen aan Ariana Grande. Je hoort haar liedjes quasi elke dag op de radio, in augustus passeert ze ons land met haar Sweetener World Tour én nu brengt de popster ook een collectie uit met H&M.

De nieuwe collectie bestaat uit 7 stuks, waaronder een hoodie, enkele T-shirts en een body. Allemaal voorzien van een foto van Ariana Granda zelf of enkele van haar lyrics.

Alle stuks zijn via de webshop verkrijgbaar in maten XXS tot XL, maar ze gaan als zoete broodjes over de toonbank. Snel zijn is dus de boodschap. De prijzen variëren van € 12,99 tot € 24,99.