H&M beschuldigd van ‘illegale marketing’ voor hun duurzame collectie Timon Van Mechelen

20 juni 2019

13u51 0 Style De Noorse Consumentenautoriteit (CA) beschuldigt modeketen H&M ervan consumenten te misleiden met hun duurzame ‘Conscious’-collectie. Ze nemen zelfs het woord illegale marketing in de mond. Het onafhankelijke bestuursorgaan vraagt dat de keten haar verontschuldigingen aanbiedt aan de klanten.

Twee maanden geleden lanceerde de Zweedse modespeler H&M een nieuwe tool op hun webshop, waarbij je meer informatie krijgt over de herkomst, materialen en duurzaamheid van hun kledingitem. Zo kun je bijvoorbeeld exact zien met welke fabrieken er samengewerkt wordt, er staat zelfs een adres en een aantal werknemers bij. Ook over de stoffen krijg je meer uitleg. Een maand eerder presenteerde de keten hun nieuwe Conscious-collectie, geïnspireerd door natuur en de aarde. Zo werden bepaalde items bijvoorbeeld gemaakt van ananasbladeren, algen en citroenschil.

Een knap initiatief zou je denken, maar de Noorse Consumentenautoriteit (CA) is het daar niet mee eens. Zij stellen dat de manier waarom H&M de duurzame collectie in de markt zet “de Noorse marketingwetgeving schendt” en dat er “symbolen, verklaringen en kleuren worden gebruikt om de consumenten te misleiden”. Kortom, de duurzame collectie van H&M is niet zo duurzaam als ze eigenlijk beweren. Ze willen dan ook dat de modeketen haar excuses aanbiedt aan de klanten.

In een reactie aan Ecotextile News, reageren ze bij H&M als volgt op de beschuldigingen: “De CA heeft volgens ons niet de achtergrond of competentie om onze kledingcollecties te evalueren. Daarom kiezen we ervoor om de correctheid van de informatie die zie bieden te betwisten.”

Greenwashing

In hoeverre de collectie van H&M daadwerkelijk duurzaamheid is, is moeilijk te bepalen. Dit nieuws kadert dan ook in de hele discussie rond ‘greenwashing’ die al een tijdje woedt. Steeds meer modemerken pakken namelijk uit met duurzame initiatieven, maar de vraag is of merken zich niet milieuvriendelijker voordoen dan ze eigenlijk zijn om zo een graantje mee te pikken van de duurzame hype.

“Of bedrijven nu wel of niet aan greenwashing doen, is een heel complex verhaal”, vertelde Jasmien Wynants, project manager bij Flanders DC, de Vlaamse organisatie voor ondernemen in de creatieve industrie, eerder al aan NINA. “Als een merk helemaal niet met een beter alternatief voor het milieu komt, maar wel die stempel erop plakt, is het vrij duidelijk. Maar in het geval van de duurzame collecties van ketens ligt dat anders vind ik. Mensen mogen niet onderschatten hoe belangrijk het is dat grote bedrijven stappen ondernemen, hoe klein die ook zijn. Zolang zij daadwerkelijk een product duurzamer maken, ook al is niet het hele kledingstuk duurzaam, blijft het nog altijd beter dan niets doen.”