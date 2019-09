H&M alweer onder vuur: beroemde kapper woedend om nieuwe campagnefoto NA

25 september 2019

11u28 0 Style Het regent negatieve reacties op sociale media op een campagnebeeld van modeketen H&M. Op die bewuste foto is een jong, zwart meisje te zien dat volgens celebritykapper Vernon François en menig van zijn volgers slecht gestyled is.

“Het is essentieel dat we praten over deze foto van de H&M Kids-campagne”, steekt kapper François van wal. “Vooraleer ik begin, wil ik meedelen dat ik geen verklaring heb gelezen of geen weet heb van welk team hieraan gewerkt heeft. Ik oordeel alleen op basis van wat ik zelf al verschillende keren zag gebeuren. Het haar van dit mooie jonge meisje lijkt helemaal geen aandacht te hebben gekregen, maar de andere modellen hebben duidelijk in een kappersstoel gezeten bij iemand die meer dan capabel is om andere haartexturen perfect te stylen.”

François is er dan ook het hart van in dat dit beeld gebruikt werd. “Mijn hart breekt bij de gedachte dat een meisje van mijn gemeenschap voor de spiegel zit, maar genegeerd wordt door het team en aan haar lot wordt overgelaten omdat niemand weet hoe hij met haar haartextuur moet omgaan. En alsof dat nog niet genoeg is, moet je weten dat deze foto door tal van professionals goedgekeurd is. Het is onwerkelijk dat er niet een iemand die ook naar dit shot gekeken heeft dezelfde reactie heeft gehad. Dat is écht een groot probleem. We moeten beter doen. Onze meisjes, onze jonge vrouwen verdienen beter. Laat dit een leerzaam moment zijn.”

En Vernon kan op heel wat bijval rekenen voor zijn reactie. “Het moet gewoon stoppen”, reageert een iemand. Iemand anders: “Goed gesproken, het breekt mijn hart dat dit nog altijd gebeurt”.

H&M lag begin vorig jaar al onder vuur voor een modefoto waarop te zien was hoe een zwart jongetje een trui draagt met daarop de tekst ‘Coolest monkey in the jungle’. De Zweedse modeketen bood zijn excuses aan en verwijderde de foto. Of H&M dat ook met deze foto zal doen, is nog niet zeker. In een verklaring aan Nylon-magazine zei H&M het volgende: “We zijn op de hoogte van de commentaar, maar de kinderen die voor onze lens staan, komen net terug van een dagje school en we beogen dan ook een natuurlijke look die daar een afspiegeling van is.”