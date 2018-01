H&M introduceert nieuw outletconcept Timon Van Mechelen

31 januari 2018

14u51

Bron: Belga 3 Style De Zweedse kledingreus H&M introduceert een nieuw outletconcept, waar je afgeprijsde kleding van zowel de eigen H&M-merken als van andere populaire merken kunt scoren. De eerste winkel van het nieuwe merk 'Afound' komt in Stockholm. Er komt op korte termijn ook een webshop.

H&M omschrijft Afound zelf als een marktplaats en ‘stijl- en koopjesparadijs’. “We zien groot potentieel voor Afound en kijken ernaar uit om het concept voor te stellen aan het publiek in Zweden dit jaar. Afound draait rond de waarde van de producten en de mix. En door het aanbieden van inspiratie op vlak van persoonlijke stijl, producten van hoge kwaliteit en het gevoel dat je een koopje doet, biedt Afound een nieuwe vorm van discount-shoppen aan,” legt Fredruk Svartling, Managing Director bij Afound uit.

De H&M-groep is dit jaar overigens van plan naar schatting 170 winkels te sluiten, het grootste aantal sluitingen in minstens tien jaar. De retailer wil meer investeren in online-verkoop en nieuwe winkels in regio's waar er nog groei is. H&M worstelt net als andere ketens met de concurrentie van online-winkelen.

Een paar weken geleden kwam de Zweedse kledingketen ook in een storm van kritiek terecht nadat ze een foto op de Britse webshop hadden gepost waarop een zwart jongetje te zien is in een trui met het opschrift ‘coolest monkey in the jungle’. En ook deze week moest H&M noodgedwongen een reeks sokken uit de handel halen, omdat de tekening leek op het Arabische woord voor Allah.