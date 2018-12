Gwyneth Paltrow lanceert modecollectie beschikbaar in ‘grootste kledingmaat ooit’ TVM

01 december 2018

14u03 0 Style Goop, het lifestylemerk van Gwyneth Paltrow, en kledingmerk Universal Standard hebben de handen in elkaar geslagen. Een 5-delige collectie is daaruit voortgevloeid, waarbij vooral de grootste maat waarin de kledingstukken komen opvalt. Dat is namelijk maat 72, maar liefst 9 maten groter dan de grootste standaardmaat.

Paltrow onthulde tijdens de lancering dat ze met deze collectie het gesprek over ‘inclusiviteit in mode’ – wat wil zeggen dat elke vrouw de kleren moet kunnen dragen, mager of vol – wil heropenen. “Goop is een welnesswebsite waarbij voor jezelf zorgen centraal staat. Onze focus ligt op vrouwen helpen om keuzes te maken waarbij ze zich goed voelen zodat ze alles waar ze zich over schamen kunnen elimineren uit hun leven,” aldus Paltrow. “Door alle soorten vrouwen hierbij te betrekken, staan we veel sterker en kunnen we elkaar ook alleen nog maar sterker maken.”

De collectie bestaat uit een jurk, een jumpsuit, een jas, een blazer en een bijhorende kostuumbroek. De stukken worden verkocht vanaf maatje 0 tot maat 72 en zijn dus daadwerkelijk beschikbaar in zowat elke kledingmaat denkbaar. 2 jaar geleden introduceerde Paltrow haar eigen modemerk ‘Goop Label’. Op de website worden onder andere ook kledingitems van merken als Joseph en Stella McCartney aangeboden. De prijzen van de collectie variëren tussen € 246 voor de broek en € 431 voor de jas. Jammer genoeg verzendt Goop in Europa voorlopig alleen naar Frankrijk, Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk, al beloven ze dat daar snel verandering in komt.