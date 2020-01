Gwyneth Paltrow gaat samenwerken met parfumerieketen Sephora Nele Annemans

09 januari 2020

17u24 0 Style Gwyneth Paltrow haalt alweer een grote slag binnen met haar lifestylemerk Goop. Zo sloot de Amerikaanse actrice een deal met de parfumerieketen Sephora. Die zal binnenkort een aantal van haar vitaminekuren en beautyproducten in zijn winkels verkopen.

Het is ondertussen al 12 jaar geleden dat Gwyneth Paltrow Goop, dat begon als een lifestyleblog met voedingsadvies en reistips, opstartte. Inmiddels heeft Goop zich ontpopt tot een groots lifestylemerk dat ook verzorgingsproducten, kleding en accessoires van andere merken aanbiedt. Maar Paltrows paradepaardje brengt ook zelf vitaminekuren en beautyproducten aan de man. Tot nu toe konden die alleen via de website van Goop en in hun winkels gekocht worden, maar daar komt nu dus verandering in.

Gwyneth Paltrow sloeg namelijk de handen in elkaar met de Franse parfum- en cosmeticaketen Sephora, dat toebehoort aan LVMH, een Frans bedrijf dat luxegoederen maakt en verspreidt. Momenteel zijn de vitaminekuren al beschikbaar via sephora.com, op de beautyproducten is het daarentegen nog eventjes wachten. Die zullen vanaf eind februari te koop zijn bij enkele geselecteerde Sephora-filialen in Noord-Amerika.

Hoewel Sephora nog geen winkels gevestigd heeft in België, is het wel een belangrijke speler in de parfum- en cosmeticamarkt. Zo is Sephora bijvoorbeeld ook het distributiekanaal van cosmetica en parfum van de LVMH-groep, waaronder Dior en Givenchy, en heeft het over heel de wereld vestigingen.

Paltrow staat er daarnaast om bekend de gekste wellnessadviezen te geven, al heeft haar dat geen windeieren gelegd. De waarde van Goop wordt inmiddels al geschat op 250 miljoen dollar, omgerekend zo’n 225 miljoen euro. Later deze maand lanceert ze ook op Netflix ‘The Goop Lab’ waarin ze haar bizarre wellnessgewoontes gaat onderzoeken.