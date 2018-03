Gucci verkoopt rubberen tas van 750 euro: "Precies een wasmand" Margo Verhasselt

23 maart 2018

17u00

Bron: Metro.uk 0 Style 750 euro voor een handtas is veel geld, maar wanneer je bij Gucci gaat winkelen weet je dat je gemakkelijk zo'n bedrag mag neertellen. Al komt de nieuwste creatie van het Italiaans modehuis veel mensen bekend voor, het doet denken aan een simpele wasmand.

Balenciaga deed het al: 2.000 euro vragen voor een tas die leek alsof je hem mee had genomen uit Ikea. Celine vroeg al eens zonder schaamte 480 euro voor een plastiek zakje. En het lijkt nu alsof ook Gucci mee op de kar springt met hun laatste nieuwe tas.

De nieuwe rubberen tassen zijn beschikbaar in vier verschillende kleuren: zwart, mosterdgeel, roze en rood. Op elk exemplaar staat in het groot de naam gedrukt zoals we van het merk gewoon zijn. Alleen doet deze tas heel hard denken aan een stuk meubilair dat niet meteen in gedachten komt als erg modieus, een wasmand. Een erg dure wasmand dan nog, want voor deze Gucci tas betaal je zo'n 750 euro.

Embossed with the House vintage logo, a new rubber bag for next summer from the #GucciSS18 collection by #AlessandroMichele. #mfw Een foto die is geplaatst door null (@gucci) op 20 sep 2017 om 20:30 CEST