Gucci verkoopt een 3D-geprinte Mickey Mouse handtas voor € 3.500 TVM

05 maart 2019

11u57 0 Style Ter ere van de 90ste verjaardag van Mickey Mouse heeft modehuis Gucci een samenwerking aangegaan met Disney. Het resultaat daarvan is een handtas in de vorm van het hoofd van de bekende muis, met een prijskaart(je) aan van € 3.500. Op Twitter reageren mensen zowel verbolgen als enthousiast.

De tas zelf is 3D-geprint, gemaakt van plastic en gaat open en dicht met een magnetisch sluiting. Op het handvat, tussen de 2 oren van Mickey, staat het logo van het Italiaanse modehuis gegraveerd. Er is ook een exemplaar beschikbaar in het wit met rood geschilderde details op. Het klassieke model kost € 3.500, de beschilderde tas € 3.700. Ondanks het torenhoge prijskaartje zijn heel wat mensen op sociale media best enthousiast over het ontwerp.

“Ik moet de lotto winnen zodat ik asap de Disney-tas van Gucci kan kopen,” schrijft iemand. “Wat moet ik in godsnaam doen om deze prachtige tas van iemand te krijgen?” vult nog een fan aan. Al zijn er ook genoeg mensen die wel vragen stellen. “Deze handtas lijkt een beetje op een plastic emmer die je koopt in de supermarkt met Halloween om te laten vullen met snoep.” Of “Ik wou deze tas zo graag kopen, maar was compleet gechoqueerd toen ik zag hoeveel hij kost. Laat maar zitten.”