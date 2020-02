Gucci stuurt binnenkort modellen de catwalk op in San Francisco Margo Verhasselt

05 februari 2020

17u13 0 Style Alessandro Michele koos een originele locatie uit om dit jaar de Gucci Cruise 2012-collectie voor te stellen. De stad naar keuze? San Francisco.

Het Italiaans modehuis zal haar cruise 2021-collectie dit jaar op 18 mei voorstellen in San Francisco. De creatieve directeur van het merk, Alessandro Michele, koos de Amerikaanse stad uit omdat ze bekend staat voor haar met activisme gevulde geschiedenis en omdat er een culturele mix aanwezig is. En die keuze lijkt achteraf gezien erg logisch. Michele wil met Gucci steeds meer diversiteit in de kijker zetten en promoten dat je jezelf moet zijn.

De voorbije vijf jaar verhuisde de collectie naar verschillende locaties: telkens zorgvuldig uitgekozen om hun achtergrond. Zo paradeerden modellen al in the Dia Art Foundation in New York, het klooster van Westminster Abbey in Londen en the Palatine Gallery in Firenze. Waar de show zal doorgaan in de stad, is voorlopig nog niet bekend.