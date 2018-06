Gucci stopt met de verkoop van angora Liesbeth De Corte

28 juni 2018

16u24

Bron: WWD 1 Style Gucci wordt nog een beetje diervriendelijker. Het Italiaanse modehuis heeft laten weten dat ze geen angora meer gaan gebruiken bij haar collecties.

Vorig jaar al hakte Gucci de knoop door om af te zien van het gebruik van bont. Nu gaan ze nog een stapje verder en bannen ze ook angora. Veel mensen weten het misschien niet, maar dit materiaal wordt gemaakt van de pels van bepaalde konijnen. Twee jaar geleden choqueerde de Franse dierenrechtenorganisatie One Voice met beelden van angorakwekerijen. Daarop was te zien hoe boeren de vacht van het vel rukken, waardoor de arme diertjes moesten kronkelen van de pijn.

De beslissing om dit materiaal af te zweren, kunnen we dus alleen maar toejuichen. Eerder ondernamen Calvin Klein, Ralph Lauren, Gap, BCBG Max Azria en Asos al dezelfde beslissing. Die laatste webshop maakte vorige week nog bekend te stoppen met de verkoop van kledij waar mohair, zijde, kasjmier of veren in verwerkt zijn.