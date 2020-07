Gucci stelt nieuwe collectie voor in livestream van 12 uur Margo Verhasselt

23 juli 2020

10u03 0 Style De modeweek van Milaan zag er drastisch anders uit: zowat iedere show werd op digitale wijze voorgesteld. Maar dat was geen reden voor de creatieve directeur van Gucci, Alessandro Michele, om niet creatief uit de hoek te komen. Hij presenteerde de ‘Epilogue collectie’ tijdens een livestream van zo’n twaalf uur.

Kijkers van de livestream werden verrast: behalve dat er werd verteld dat de show twaalf uur zou duren, werd niet veel prijsgegeven. Plots werden steeds meer modellen en hun make-up getoond in snelle, verspringende shots. In het Palazzo Sacchetti in Rome werd steeds duidelijker hoe de ontwerper zijn collectie tot leven wou brengen. De mensen achter de schermen werden in de kijker gezet én stonden model voor de collectie.

Dat deed Alessandro ook al tijdens de modeshow in Milaan in februari. Gasten kregen een draaiende ‘behind-the-scenes-tour’ te zien. “Ik wilde het magische ritueel van de modeshow vieren: een heilige en onherhaalbare liturgie waardoor creatief denken openbaar wordt en zich aanbiedt aan de interpretatie van een gemeenschap van geëmancipeerde toeschouwers”, klonk het bij Michele. “Ik wou tonen wat er achter de gordijnen van het ritueel schuilt.”

Het volgende deel van de show kreeg de naam ‘The Ritual’. Daarbij mochten de modellen hun eigen beelden laten zien. “Een radicaal experiment", aldus Michele. Tot slot toonde Gucci de epiloog, waarbij fans alle facetten van de productie te zien kregen.

“Het is opnieuw een proces van rolomkering”, vertelde Alessandro daarover in een statement. “De afstanden worden korter. De creatieve act wordt tentoongesteld in de praktijk. Deze keer intensiveert mijn analyse van de mechanismen die de modewereld reguleren: deze herschikking zal worden afgebeeld vanuit een ongebruikelijk perspectief. Iedereen kan dankzij een camera een dag lang het proces onderzoeken waarmee het design office de nieuwe campagne van Gucci belichaamt.”