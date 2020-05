Gucci maakt collectie voor videogame

Style

Modehuizen moeten tijdens de coronacrisis creatief uit de hoek komen en dat doen ze ook. Al is het wel op een manier die niet voor de hand liggend is: steeds vaker geven ze aandacht aan videogames. Zo werden collecties gemaakt voor avatars in De Sims, modeshows georganiseerd via Animal Crossing en nu slaat ook Gucci de handen ineen met Tennis Clash.