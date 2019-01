Gucci luidt het jaar van het varken in met een collectie gewijd aan biggen TVM

13 januari 2019

12u40 0 Style Dit jaar is volgens de Chinese kalender het jaar van het varken en daarom besloot modemerk Gucci om een 35-delige collectie uit te brengen die geïnspireerd is op roze biggetjes. Net zoals ze vorig jaar ook al deden, maar toen dan rond het jaar van de hond.

De collectie bestaat uit verschillende kledingstukken en accessoires zoals koffers, tassen en schoenen. Allemaal – je raadt het al – versiert met varkentjes op, ontworpen door creatief directeur Alessandro Michele himself. Ook de varkentjes uit het kindersprookje De wolf en de drie biggetjes, waarvan Walt Disney in 1933 een tekenfilm maakte, zijn te zien op sommige stukken.

In de campagnebeelden, gefotografeerd door Frank Lebon in New York, zien we modellen van top tot teen gekleed in Gucci spelen met babyvarkentjes. Schattig en modieus tegelijkertijd. De collectie is vanaf deze maand te koop via geselecteerde winkels van Gucci.