Gucci luidt het jaar van de hond in met een collectie gewijd aan de trouwe viervoeter Timon Van Mechelen

26 januari 2018

12u21 5 Style Dit jaar is volgens de Chinese kalender het jaar van de hond en daarom besloot modemerk Gucci om een 63-delige collectie uit te brengen die geïnspireerd is op de trouwe viervoeter. De campagnebeelden zullen iedere honden- en modeliefhebber zeker kunnen bekoren.

Sneakers, handtassen, jeansjasjes en truien, Alessandro Michele, creatief directeur bij Gucci, voorzag ze allemaal van een hondenprint. Hij liet zich daarvoor inspireren op een kussen dat hij cadeau kreeg van kunstenaar Helen Downie met zijn twee eigen bostonterriërs Bosco en Orso op. De lijn bevat kleren en accessoires voor zowel mannen als vrouwen.

Maar daar stopt het niet. Elke Gucci-winkel zal vanaf volgende maand volledig in het teken staan van het jaar van de hond. Van de etalage, tot de plafonds, de muren en de winkeltasjes. Daarnaast liet de ontwerper ook talloze honden opdraven voor de campagnefoto’s. Schattig en modieus tegelijkertijd, hondenliefhebbers weten waar ze hun centjes voor opzij moeten zetten.

Wie in het bezit is van een iPhone X, kan een speciale app van het modehuis downloaden om op een interactieve manier kennis te maken met Bosco en Orso. De collectie is nu beschikbaar in alle Gucci winkels en online.