Gucci en Saint Laurent vragen om verandering in modekalender Margo Verhasselt

26 mei 2020

10u47 0 Style Gucci en Saint Laurent, twee van ‘s werelds grootste luxe modehuizen, hebben aangekondigd dat ze de modekalender laten voor wat ze is. Normaal gezien volgt die kalender een ritme van vier collecties per jaar op waarbij fashionista’s de wereld rondreizen om een glimp op te vangen van de modeshows.

De coronacrisis heeft ook een grote impact gehad op de modewereld. Modehuizen sloten de deuren, stopten met hun productie en verkochten veel minder kleding. Maar het zorgde ook voor tijd om na te denken en zelfreflectie. En dat werd uitvoerig gedaan. Onder andere onze eigenste Dries Van Noten riep eerder deze maand al op om een trager ritme aan te nemen. Hij schreef samen met andere ontwerpers een open brief, waarin opgeroepen werd om het traditionele modesysteem op de schop te nemen. “We zijn het eens dat de huidige situatie - ook al is die zo lastig - een opportuniteit is om fundamentele en welgekomen veranderingen door te voeren”, luidt de boodschap. “Die aanpassingen moeten onze bedrijven vereenvoudigen, waardoor ze milieuvriendelijker en sociaal duurzamer worden, én beter afgestemd zijn op de behoeftes van onze klanten.”

En ook de creatieve directeur van Gucci, Alessandro Michele, vraagt nu om tweejaarlijkse afspraken in de modewereld: eentje in de lente en eentje in de herfst. “Twee keer per jaar samenkomen, is meer dan genoeg om een creatieve boodschap te delen. Zo kunnen we ook meer tijd geven aan het systeem”, vertelde Michele maandag in een videoconferentie. Michele legt uit dat de lockdown ook voordelen heeft: “Het is een soort van cadeau van de planeet, eentje dat we niet mogen weggooien.”

Het is al een tijdje duidelijk dat de modewereld lijdt onder het snelle ritme: luxehuizen proberen dan ook hun collecties steeds vaker te combineren en gender- en seizoenloos te maken.

Saint Laurent heeft nog niet uitdrukkelijk verteld wat hun plan is, maar in een statement vorige maand kondigden ze al aan dat ze eigen ‘controle’ zullen nemen over de modeplanning.