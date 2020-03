Gucci cancelt Cruise-show door coronavirus Margo Verhasselt

03 maart 2020

Binnenkort zou in San Francisco de Cruise-show van Gucci neerstrijken, maar die wordt nu toch gecanceld. Reden? Het coronavirus.

Het Italiaanse modehuis ging haar cruise 2021-collectie dit jaar op 18 mei voorstellen in San Francisco. De creatieve directeur van het merk, Alessandro Michele, koos de Amerikaanse stad uit omdat ze bekendstaat voor haar met activisme gevulde geschiedenis en omdat er een culturele mix aanwezig is.

De voorbije vijf jaar verhuisde de collectie naar verschillende locaties: telkens zorgvuldig uitgekozen om hun achtergrond. Zo paradeerden modellen al in the Dia Art Foundation in New York, het klooster van Westminster Abbey in Londen en the Palatine Gallery in Firenze.

Invloed van corona

Maar dit modeseizoen is anders dan anders. Balenciaga presenteerde een nieuwe collectie die geïnspireerd werd op het einde van de wereld, Armani gaf een show in een leeg theater en gasten verschenen op alle modeweken met mondmaskers aan. Angst voor het coronavirus? Duidelijk aanwezig.

Daarnaast waren er heel wat shows die uitgesteld of afgelast werden door het virus en Gucci is het laatste label dat aankondigt hun show af te gelasten. Ze zouden de show cancellen door de ‘onzekerheid’ die veroorzaakt wordt door het coronavirus en dit doen ze als ‘voorzorgsmaatregel’.

In een statement wordt nog meegegeven dat: “Een besluit voor een nieuwe timing en locatie zal meegeven worden op een ander tijdstip, wanneer de situatie duidelijker is. Momenteel zijn onze gedachten bij iedereen getroffen in de wereld.”