Gucci, Calvin Klein en andere luxemerken die geen bont meer gebruiken Timon Van Mechelen

27 maart 2018

15u04 0 Style Recent kondigden Gucci en Michael Kors aan om voortaan bontvrij te gaan ontwerpen en ook andere grote merken zwoeren eerder al het gebruik van bont af. Een overzicht van de merken die het goede voorbeeld geven.

"Ethiek en duurzaamheid spelen inmiddels een cruciale rol in de modewereld. Het moge duidelijk zijn dat het villen van een wild dier, het vlees weggooien, en het vervolgens gebruiken als decoratief randje aan de kraag van een jas of tas totaal niet duurzaam is noch ethisch te verantwoorden. De grote modemerken hebben eindelijk het licht gezien!" zegt GAIA-directeur Ann De Greef over de evolutie dat steeds meer modemerken bontvrij gaan.

1. Versace

De meest recente naam om bontvrij te gaan is modehuis Versace. In een interview vertelde Donatella Versace, de vrouw achter het merk, deze maand dat ze er voorgoed mee stopt. "Ik wil geen dieren meer doden om mode te maken. Het voelt gewoon niet goed aan," aldus Donatella in The Economist's 1843.

2. Michael Kors

Lang verwerkte de Amerikaanse ontwerper Michael Kors massaal pels in zijn collecties, maar de tijden zijn veranderd en eind vorig jaar liet hij weten dat het merk stopt met de verkoop van (echte) bont. "Dankzij nieuwe technologische ontwikkelingen is het nu mogelijk om 'een luxe uitstraling te creëren met nepbont'. Het is dus niet langer nodig om er nog dieren voor te doden."

3. Gucci

"Sociaal verantwoord handelen is een van de kernwaarden van Gucci en we zullen ons blijven inzetten voor het milieu en de dieren," zei Gucci-CEO Marco Bizzarri in oktober. Met de beslissing om bontvrij te gaan wil Gucci volgens hem “aanzetten tot innovatie, bijdragen tot de bewustwording en een positieve verandering van de mode-industrie bewerkstelligen."

4. Hugo Boss

Na een voorlichting van de organisatie 'Fur Free Alliance' besloot het Duitse luxemerk Hugo Boss in 2015 te stoppen met de verkoop van bont. Tegelijkertijd liet het label ook weten geen andere dieronvriendelijke producten zoals dons van levend geplukte dieren en angorawol meer te gebruiken.

5. Donna Karan & DKNY

Een paar weken geleden liet ook de Amerikaanse ontwerpster Donna Karan weten geen bont meer te gaan gebruiken voor de collecties van haar gelijknamige label en de kledinglijn DKNY. "Wauw, wat een prachtig nieuws voor de modewereld en de dieren!", tweette de organisatie 'Bont voor Dieren' erover.

6. Armani

Net als Michael Kors, zag ook ontwerper Giorgio Armani in dat "door de technologische vooruitgang die we de afgelopen jaren maakten, we mooie alternatieven hebben gevonden en het dus onnodig is om deze dieronvriendelijke praktijken nog langer voort te zetten." In 2016 zei hij bont voorgoed vaarwel.

7. Stella McCartney

Stella McCartney, ontwerpster en dochter van ex-Beatle Paul McCartney, is een van de grootste voortrekkers van diervriendelijke mode. Ze heeft nooit bont én leder gebruikt in haar collecties, en voert al jaren strijd tegen het gebruik ervan door andere (mode)merken. Ze werd door dierenrechtenorganisatie PETA verschillende keren uitgeroepen tot persoon van het jaar. "Stella McCartney bewijst dat je er dodelijk goed uit kan zien, zonder te doden", aldus Peta.

8. Calvin Klein

Calvin Klein zelf besloot in 1994 al komaf te maken met bont. Hij maakte die beslissing nadat een groep dierenrechtenactivisten zijn kantoor waren binnengevallen en "Kill animals" op de muren hadden gespoten met graffiti. Hij besloot daarna met hen samen te zitten, en dat gesprek overtuigde hem om alleen nog bontvrij te ontwerpen.

9. Tommy Hilfiger

Na maandenlange gesprekken gevoerd te hebben met PETA, besloot Tommy Hilfiger in 2014 om geen bont meer te gebruiken in zijn collecties. "We beloven onze klanten integriteit, en het doden van dieren strookt daar niet langer mee," aldus Fred Gehring, de algemeen directeur van de Tommy Hilfiger NV., aan het Amerikaans modevakblad Women’s Wear Daily.

10. Ralph Lauren

In 2016 stopte Ralph Lauren met bont. "We hebben nooit veel dierenhuidjes gebruikt, alleen voor bepaalde accenten in sommige collecties. We maken er nu voorgoed komaf mee, omdat het gebruik van bont binnen het bedrijf voor veel discussie zorgt en we voelen dat de tijd rijp is om deze beslissing te maken," aldus het merk in een persverklaring.

11. Vivienne Westwood

Ook de Britse ontwerpster Vivienne Westwood besloot na gesprekken met PETA om bont uit haar collecties te bannen. Ze besloot zelfs om de laatste items met bont in verwerkt in 2014 te doneren aan een opvangcentrum voor wilde dieren. Naar eigen zeggen voelde ze zich vreselijk schuldig na het horen van de feiten over het leed van dieren die gefokt en gevangen worden voor hun vacht.

12. Jimmy Choo

In 2017 kocht Michael Kors het bekende luxe schoenenmerk Jimmy Choo op. Hij voerde toen meteen ook een bontvrij beleid in het bij het Amerikaanse label. Dat schreef de gerenommeerde modewebsite Business of Fashion toen.

Naast deze grote namen, gingen eerder al heel wat andere merken bontvrij. Bekende voorbeelden zijn H&M, Acne Studios, The Kooples, Zara, COS, AllSaints, Ted Baker, Net-a-Porter, Topshop, Bershka, Filippa K, The North Face, C&A, WE Fashion en JBC.