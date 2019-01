Gua sha: de hipste skincare-tool van het moment Valérie Wauters

02 januari 2019

15u09

Bron: The Everygirl 0 Style Je ziet ze steeds vaker opduiken: vreemd gevormde roze of groene stenen, die gebruikt worden op je gezicht. Ze dragen de exotisch klinkende naam gua sha, en zouden het nieuwe wondermiddel in de wereld van de gezichtsverzorging zijn. Maar wat is gua sha nu juist? En hoe gebruik je het?

Gua sha (uitgesproken als gwa-shah!) is een tool die wordt gebruikt om de huid te schrapen om de bloedsomloop te stimuleren. De oude Chinese geneeskunde gebruikte de gua sha-tool duizenden jaren geleden om de bloedcirculatie te bevorderen en het lichaam te genezen.

Als je jezelf een gua sha-massage geeft, schraap je eigenlijk al het water en lymfevocht onder je huid naar de randen van je gezicht en trek je het zo naar je nek om het af te voeren. Klinkt tamelijk walgelijk, maar intrigerend tegelijkertijd, niet?! Daarnaast zet het het bloed onder je huid in beweging, waardoor je na een gua sha-sessie een heerlijk volle en stevige huid vol nieuw bloed tevoorschijn tovert.

Gua sha wordt vervaardigd uit jade- of rozenkwartsstenen, waarbij jade vooral bekendstaat om zijn zuiverende en helende energie. Naast een versie voor het gelaat zijn er ook gua sha-tools beschikbaar die groter zijn en je dus voor de rest van je lichaam kan gebruiken.

De voordelen van gua sha

1. Verbetert de circulatie

Gua sha is dé tool voor wie de bloeddoorstroming in z’n gezicht wil vergroten. Je voorkomt er ontstekingen mee, krijgt een gezonde gloed en daarnaast heeft een goede bloeddoorstroming ook een positieve invloed op het huidverouderingsproces.

2. Hulp bij lymfedrainage

Lymfevloeistof is eigenlijk alle vloeistof die uit je lymfeklieren komt en die nog niet helemaal is teruggekeerd naar het cardiovasculaire systeem. Het masseren van de huid helpt dat vocht uit je gezicht weg te halen. En gua sha is het beste hulpmiddel om al dat vocht snel en efficiënt weg te krijgen.

3. Verlicht spierspanning

Gua sha over je huid schrapen helpt bij het ontspannen van de spieren in je gezicht. Dat komt omdat de beweging die je maakt met de gua sha-steen het spierweefsel -fascia genaamd- afbreekt. Hierdoor kan het bloed beter doorstromen en ontspannen je spieren.

4. Kan helpen bij een droge huid

Door gifstoffen uit je huid te duwen wordt deze minder belast. Hierdoor zal ze er gezonder en minder droog gaan uitzien.

Zo doe je het

Het makkelijkst is om aan de slag te gaan met je gua sha-tool na het aanbrengen van je verzorgingsproducten. Op deze manier glijdt de gua sha makkelijker over je huid.

Elke gua sha-tool heeft een andere vorm, het komt er dus op neer dat je een kant moet zoeken die het best werkt voor de verschillende contouren van je gezicht.

Omdat de gua sha de gifstoffen uit je gezicht wil wegduwen, is het belangrijk om eerst de lymfebanen die langs je keel lopen vrij te maken. Ga daarom eerst een tiental keren met de tool over je hals.

Daarna werk je van de onderkant van je gezicht naar boven toe. Schraap eerst van onder je oor langs de kaaklijn naar je kin toe. Werk zo stilaan je weg naar boven toe, tot je je ganse gezicht geschraapt hebt.

Je mag best stevig doordrukken op je gua sha-steen, al is het natuurlijk niet de bedoeling dat je jezelf blauwe plekken geeft. Dat je gezicht er wat rood uitziet na gebruik is compleet normaal, vermits je de bloeddoorstroming stimuleert.

Kopen?

Een gua sha koop je onder andere gewoon online. Zoals dit exemplaar van rozenkwarts, € 39,99 bij Bol.