Grote stormloop voor exclusieve tapijten van IKEA x Virgil Abloh NINA op Paris Fashion Week David Devriendt

29 september 2018

15u07 0 Style Na H&M weet nu ook die andere Zweedse gigant IKEA wat een megahype is. Als voorproevertje op hun samenwerking met Virgil Abloh, een van de meest invloedrijke modeontwerpers van dit moment, zijn enkel vandaag vier exclusieve tapijten te koop in een pop-upstore in Parijs. Het resultaat: een ellenlange wachtrij en mensen die een nachtje kampeerden om er toch maar als eerste te staan. De limited editions – er zijn maar duizend exemplaren – zijn dan ook enkel vandaag te koop in een pop-up store in Parijs. Op de eigenlijke collectie is het (helaas) nog wachten tot najaar 2019. Dat belooft!

De internationale pers kon gisterenavond al exclusief een beperkte oplage tapijten kopen, maar voor het grote publiek ging de STILL LOADING pop-up store pas om elf uur vanmorgen open. Dat belette sommigen niet om al om middernacht post te vatten en de nacht onder de blote sterrenhemel door te brengen, en ook om zeven uur 's morgens, met nog vijf uur op de teller vóór kick-off, stond er al een hele meute klaar. Toestanden die we tot nu toe enkel kenden van de designercollabs van H&M, de nieuwe iPhones en heel exclusieve sneakerreleases zoals de Yeezy's van Kanye West. Misschien is het geen toeval dat Kanye een van de beste vrienden is van Virgil Abloh, de man voor wie al dat volk voor dag en dauw op de been was in Parijs vandaag. Met 3 miljoen Instagramvolgers, zijn eigen label Off-White en als ontwerper van Louis Vuittons mannenlijn is Abloh een van de hotste designers van het moment en de keizer van de streetwear die met zijn casual, speelse en ironische ontwerpen niet enkel de gunsten van de millennials maar ook de hoogste echelons van de modewereld verovert.

Quotes

Toen bekend geraakte dat Virgil Abloh ging samenwerken met IKEA, sloeg dat nieuws in als een bom en sindsdien kijkt de wereld reikhalzend uit naar het resultaat. De collectie MARKERAD is pas eind 2019 te koop en om de pijn van dat lange wachten wat te verzachten, besliste IKEA om al een klein voorsmaakje te geven in de vorm van vier tapijten die enkel vandaag te koop zijn in een pop-upstore in het Parijse Cité de la Mode et du Design. Die werden opgevat als echte kunstwerken die je op de vloer kan leggen, maar ook aan je muur kan hangen. Betaalbare kunst, want alle stuks worden aangeboden tussen 79 en 229 euro. En op allemaal staat natuurlijk een quote tussen aanhalingstekens, hét handelsmerk van Abloh en zijn favoriete manier om te communiceren. Zo staat er op een Perzisch tapijt in loeigrote letters "Keep Off" of "Blue" op een rood tapijt. De ironie is nooit ver weg. De tapijten zullen geen deel uitmaken van de collectie, wel zal er in april 2019 één tapijt ontworpen worden voor de ART EVENT 2019 collectie.

Preview collectie

Ook was er al een voorproefje te zien van de echte collectie, met prototypes van een lichtbak met een portret van Mona Lisa, een klok met de quote "Temporary" en stoffen zakken met "Sculpture" op, een verwijzing naar de lederen handtassen van Off-White met hetzelfde opschrift waarvoor je minstens 700 euro neertelt.

Virgil Abloh is niet aan zijn eerste collab toe. Eerder werkte hij onder meer samen met Levi's, Moncler en Nike. Altijd met groot succes. Als vandaag een graadmeter is, zal dat voor zijn uitstapje met IKEA niet anders zijn.