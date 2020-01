Grote man achter H&M stopt mvdb

30 januari 2020

10u12

Hennes & Mauritz-'patriarch' Stefan Persson trekt zijn handen af van de Zweedse kledingketen. De 72-jarige miljardair, een van de rijkste mensen ter wereld, draagt de voorzittershamer bij H&M over aan zijn zoon Karl-Johan Persson, die afgelopen jaren al was belast met de dagelijkse leiding van het modeconcern.

De wisseling aan de top komt op een moment dat doorgevoerde veranderingen bij H&M vruchten beginnen af te werpen. De totale verkopen dikten vorig jaar met met 11 procent aan tot bijna 233 miljard Zweedse kroon, omgerekend zo’n 21,9 miljard euro. Daarnaast steeg de jaarwinst mede dankzij inspanningen om de kosten te beperken tot 13,4 miljard kroon, van 12,7 miljard kroon in 2018.



H&M werd in 1947 opgericht door Erling Persson (1917-2002). Hij opende zijn winkel Hennes (“van haar” in het Zweeds) in de stad Västerås. Het bedrijf floreerde en breidde uit. Persson kocht in 1968 de herenconfectiewinkel Mauritz Widforss waardoor de bedrijfsnaam Hennes & Mauritz werd. Stefan Persson is een zoon van oprichter Erling.



Stefans zoon Karl-Johan (44) was als topman de laatste jaren de drijvende kracht achter onder meer het opschalen van de onlineactiviteiten van H&M. De dagelijkse leiding komt nu in handen van Helena Helmersson, de eerste vrouw ooit op deze post bij H&M. Helmersson begon in 1997 op de inkoopafdeling van het bedrijf en werkte zich afgelopen jaren al op tot operationeel directeur.