Grootste trouwboetiek ter wereld opent de deuren in Antwerpen TVM

26 september 2018

12u02 1 Style In Deurne, Antwerpen opent volgende week de grootste bruidsmodezaak ter wereld: Koonings The Wedding Palace. Het pand heeft een oppervlakte van maar liefst 11.000 m2 en er zijn meer dan 4.000 verschillende jurken op voorraad. Het TLC-programma ‘Say Yes to The Dress Benelux’ wordt al 3 seizoenen opgenomen in Koonings.

Koonings The Wedding Palace ontstond vijftig jaar geleden, letterlijk in een schuur in Deurne. Anno 2018 heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot de grootste trouwboetiek ter wereld. Naast bruidsmode, kun je er ook communiekleren en avondjurken- en kostuums shoppen. Er worden ook andere gerelateerde diensten zoals beautybehandelingen aangeboden.

Naast het ruime aanbod, wil de boetiek zich vooral onderscheiden door de winkelbeleving. Ramona Koonings, eigenares van de zaak legt uit: “Onze 30 bruidsmodespecialisten nemen aanstaande bruidsparen even mee in een andere wereld. We laten ze alles wat met hun huwelijk te maken heeft, zien en beleven. Eigenlijk geven we ze een voorproefje van de huwelijksdag. Dat maakt de voorbereiding nóg specialer. En dat alles gaat bij ons samen met de echte Brabantse gemoedelijkheid en een hapje en drankje in ons restaurant."

Open dag

Op zondag 7 oktober kan iedereen een kijkje komen nemen tijdens de feestelijke opening van de nieuwe winkel. Er zijn artiesten, acts, een taartproeverij, modeshows, danslessen, Disneyprinsessen, ritjes met een koets en nog veel meer. Geïnteresseerden moeten zich vooraf online melden.