Greet Rouffaer (60): “Ik wil meer vrouwen met grijs haar en rimpels op sociale media”

07 november 2019

08u00 0 Style Actrice Greet Rouffaer maakte net haar intrede in Thuis en verovert de bühne met de musicalkomedie La Cage aux Folles. Ze wordt binnenkort eenenzestig en blijft lekker doen waar ze zin in heeft. In de make-upstoel bij L’Oréal Paris krijgt ze een look aangemeten die haar joie de vivre complementeert en bezint ze over ouder worden.

Al zesentwintig jaar geleden maakte ze haar opwachting in tv-serie Wittekerke als dokter Nellie. En sindsdien zat ze niet meer stil. Een vruchtbare acteercarrière, twee huwelijken en een onfortuinlijk setongeval later is Greet Rouffaer zestig en blijft ze knallen. “Het leven heeft zó veel te bieden. Soms heb ik het gewoon te druk om aan mijn leeftijd te denken”, lacht ze. Maar nu staan we er even wél bij stil, terwijl de make-upartiest haar een verzorgende make-uplook aanmeet met de Age Perfect-lijn van L’Oréal Paris. Hij zet haar sprekende ogen in de verf én haar zilvergrijs haar, dat ze sinds begin dit jaar niet meer onder een pruik verbergt.

Je lijkt zo zelfverzekerd in je vel te zitten, Greet. Hoe kijk jij nu naar je uiterlijk?

“Ik zie wel dat mijn lichaam verandert. Maar ik probeer er hoe dan ook goed mee om te gaan en het te aanvaarden zoals het is. Die veranderingen horen gewoon bij de natuur die haar gang gaat! Het is zonde om tijd en energie te spenderen aan zelfbeklag of ongelukkig zijn over je uiterlijk. Als je gelukkig bent met jezelf, dan straal je dat vanzelf uit.”

Welke betekenis heeft leeftijd voor jou?

“Leeftijd valt voor mij samen met ervaring, bewustwording en ook een beetje heimwee. Want je gaat beseffen dat je niet eeuwig jong blijft, maar ook dat dat helemaal niet erg is.”

Dit keer maakte een make-upartiest je op, maar waar haal jij inspiratie wanneer je het zelf doet?

“Ik volg wat oudere modellen op sociale media. Daar zouden er trouwens veel meer van mogen zijn. Mijn leeftijdsgenoten zeggen vaak: ‘ik ben al 58, staat dat mij nog wel?’ Ja! Maar net daarom hebben we nood aan meer vrouwen met grijs haar en rimpeltjes in reclame en op sociale media. Als we zien dat zij zich mooi opmaken, zullen we geïnspireerd zijn om dat zelf ook te doen.”

Waar focus je op wanneer je jezelf opmaakt?

“Mijn ogen. Ik draag naturelle valse wimpers, want mijn natuurlijke wimpers zijn erg verzwakt doordat mijn gezicht verbrand is geweest (n.v.d.r.: Greet kwam jaren geleden tijdens de opnames van Wittekerke in een brand terecht). Mijn lippen teken ik altijd wat bij, omdat een deel van het pigment in mijn lippen verstoord is. Ik kan ze zo goed bijwerken dat niemand het ziet.” (lacht)

