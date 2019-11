Grassen, granen, een stralende bruidegom en 8 andere trouwtrends Liesbeth De Corte

06 november 2019

10u41

Bron: Het Nieuwsblad, Eigen Berichtgeving 2 Style Er zijn opnieuw meer koppels die in het huwelijksbootje stappen. In 2018 trouwden 25.509 koppels, een stijging van 2,1%. Heeft ook jouw lief een knieval gemaakt? Dan volgt vaak de stress, want hoe organiseer je in hemelsnaam het trouwfeest van je dromen? House of Weddings, het grootste onlineplatform op de Belgische huwelijksmarkt, helpt je een handje door de nieuwste trouwtrends op te sommen.

1. Alles kleurt koraal

Het internationale kleureninstituut Pantone heeft koraal uitgeroepen tot de trendkleur du moment. Kans is groot dat deze kleur ook in vele bruiloften zal opduiken, onder meer in de boeketten, tafeldekking, accessoires, bruidstaart, make-up en de jurken van bruidsmeisjes.

2. À la Meghan Markle

Al van het Meghan Markle-effect gehoord? Alles wat de wederhelft van prins Harry draagt, gaat in een mum van tijd als zoete broodjes over de toonbank of wordt klakkeloos nageaapt. Dat geldt ook voor haar trouwjurk van modehuis Givenchy. Veel bruidjes treden in de voetsporen van de hertogin van Sussex en kiezen voor een klassiek ontwerp en eenvoudige stijl.

3. Trouwkostuum(s) om van te snoepen

Jarenlang was de trouwdag het moment voor de bruid om te stralen. Maar in 2019 is het tijd om die spotlight te delen: ook de bruidegom wil en mag gezien worden. Hij kiest steeds vaker voor een driedelig maatpak, waarbij het binnenjasje uitgezwierd kan worden voor een meer ontspannen look. Ook populair: twee kostuums, eentje voor overdag én eentje voor het avondfeest.

4. Groen, groener, groenst

Hoe meer groen, hoe beter. Dat is al een tijdje zo, en zal niet snel veranderen. Planten, bomen, cactussen en bladeren geven kleur aan de zaal, muren, meubilair en zelfs plafonds. Ook grote bloemenbogen boven de deur van je ceremonieruimte of feestzaal zijn ontzettend trendy.

5. Laat het gras maar groeien

Ben jij dol op groene decoratie? Combineer het dan met grassen of graanstengels, perfect voor een boho chic feest. Vooral pampasgras heeft zich - dankzij haar lichte kleurtinten en zachte, fluffy vormen - verheven tot de populairste keuze van het moment.

6. Bruidstaarten om ‘U’ tegen te zeggen

De prachtige bruidstaarten uit de Verenigde Staten winnen ook in ons land aan populariteit. Niet zo vreemd, want dankzij de verrassende vormen, verschillende lagen, structuren, texturen en glazuren ziet de cake er (bijna) té mooi uit om op te eten. Leuke eyecatchers: een logo met de initialen van het koppel, bloemen of bladgroen.

7. Ceremonies in een nieuwe opstelling

Vroeger zaten koppels vaak met de rug naar de genodigden. Maar de laatste tijd moet de kerkelijke viering vaak het onderspit delven voor een persoonlijke ceremonie, die eender waar kan plaatsvinden. En deze ceremonie krijgt steeds vaker een creatieve invulling. Volgens House of Wedding zijn ronde of halfronde opstellingen, waarbij het koppel met hun gezicht naar de gasten kan kijken, schering en inslag.

8. Persoonlijke uitnodigingen

Niet alleen het trouwfeest zelf moet een schot in de roos zijn, maar ook de uitnodigingen moeten spontane “Ah’s!” en “Ohs!” uitlokken. Hoe je dat doet? Door middel van een gepersonaliseerd tekstje, logo of tekening.

9. Verlichting in de kijker

Dankzij Pinterest en Instagram hebben veel bruidjes ook oog voor de sfeer op hun wonderschone dag. Naast linnengoed en origineel meubilair wordt verlichting daarom ook steeds belangrijker.

10. Milieubewust is mooi

Van catering met biologisch gekweekte, lokale seizoensingrediënten over trouwjurken van ethische productie tot bloemstructuren gebouwd zonder oasis of steekschuim ... De bruid en bruidegom houden anno 2019 duidelijk graag van een huwelijk met een minimale ecologische voetafdruk.