Granny chic! Tips om gracieus grijs te worden Liesbeth De Corte

08 januari 2019

15u52 0 Style Tijdens de uitreiking van de Tijdens de uitreiking van de Golden Globes kon je talrijke mooie beautylooks spotten, maar eentje stak er met kop en schouders bovenuit. Actrice Jamie Lee Curtis verraste met een prachtige wit-zilveren coupe, een ijskoningin waardig. Ze is lang niet de enige ster die trots haar grijze haren toont. Zo doe jij het ook.

Vroeger was het de gewoonte om grijze lokken zo snel mogelijk te verdoezelen bij de kapper, maar de laatste jaren is dat sterk veranderd. ‘Granny chic’ is trendy, vooral bij jonge influencers, sterren en hippe vogels. Maar grijs worden? Dat is pas echt een gedurfd fashion statement als je het ons vraagt.

Jamie Lee Curtis toont al eventjes dat ze haar zilveren lokken koestert, en dat maakte ze tijdens de Golden Globe Awards nog eens duidelijk toen ze met een prachtige witte coupe op de rode loper verscheen. Eentje waar zelfs Khaleesi uit ‘Game of Thrones’ voor zou tekenen. Al is de 60-jarige actrice lang niet de enige die het goede voorbeeld geeft. Denk maar aan actrices Diane Keaton, Helen Mirren, Blythe Danner of Sarah Harris, editor van de Britse Vogue.

En nu is het aan jou...

Wil jij ook trots je grijze lokken laten zien? Dan moet je eerst nog dat tussenstadium, de schemerzone tussen kleur en grijs, zien te overwinnen. Niemand wil natuurlijk een jaar lang met een lelijke uitgroei rondlopen. Daarom zochten we enkele tips om de overgang iets soepeler te laten verlopen.

Dames met een lichte haarkleur wachten best een maand of twee voor ze in de kappersstoel kruipen. Pas dan komt de originele haarkleur piepen en valt de uitgroei nog mee. Vraag vervolgens aan de kapper om lowlights aan te brengen in de kleur van je originele haarkleur. Laat dit niet te vaak doen en vraag aan je kapper om steeds andere lokken te verven. Anders wordt het kleurverschil alsnog heel zichtbaar.

Gezegend met een donkere coupe? Dan laat je het best ontkleuren om er vervolgens een lichtere asblonde kleurspoeling over te laten zetten. Daarna kun je af en toe high- en lowlights laten aanbrengen tot je natuurlijke haarkleur volledig doorgegroeid is.

In het begin zal je waarschijnlijk alsnog vaak naar de kapper moeten om de kleur te laten bijwerken, maar na 6 tot 8 maanden is dit niet meer nodig. En wat als je dan eindelijk grijs bent? Om je haar die extra zilveren toets te geven, kan je enkele trucjes toepassen.

Tip 1: gebruik een zilvershampoo

Zilvershampoos neutraliseren de gele en koperkleurige tonen in je haar. Was je lokken twee keer per week met een zilvershampoo, en laat altijd eventjes intrekken voor een groter effect.

Tip 2: gebruik een glansspray

Grijs haar heeft de neiging om er snel droog en pluizig uit te zien. Niet het gewenste effect! Gelukkig zijn er talloze glanssprays op de markt die je lokken doen stralen zonder dat het vet lijkt.

Tip 3: bescherm het tegen hitte

Grijze lokken zijn kwetsbaar, dus bescherm ze tegen de hitte van een haardroger en stylingtools met een hitte beschermende spray.

1/ Zilvershampoo van Kevin Murphy, € 24,50, o.a. online te koop.

2/ Glansspray van Aveda, € 27,50, o.a. online te koop.

3/ Hitte beschermende spray van Redken, € 19,82, o.a. te koop via Bol.com.