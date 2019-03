Grace Jones brengt coole seventiesvibes bij Tommy Hilfiger David Devriendt

03 maart 2019

11u57 0 Style F1-piloot Lewis Hamilton, Gigi Hadid en Tyra banks op de frontrow! Grace Jones en supermodel Winnie Harlow op de catwalk! De sterren stalen gisterenavond de show op het grote modespektakel waarmee de Amerikaanse modeontwerper Tommy Hilfiger en zijn nieuwe muze Zendaya Parijs helemaal in vuur en vlam zetten. En het leukste van al: de collectie kan je nu al kopen!

Het eerste wat ik denk als ik op de show van Tommy Hilfiger aankom? Ik moet écht dringend leren rolschaatsen. Waarschijnlijk ben ik een van de weinige volwassenen ter wereld bij wie het angstzweet al uitbreekt als ik die gevaartes op wielen nog maar zie. Eén keer heb ik het geprobeerd, ooit. Voor de volle tien seconden. Tot ik met molenwiekende handen bijna tegen de grond ging, zoals Bambi tegen het ijs kwakte. Vanaf dan zeg ik altijd: thanks, but no thanks! Ik voel dus een dikke prik jaloezie en oeverloze bewondering, telkens ik mensen zie schaatsen of rolschaatsen. Ook nu is het prijs. Dat verklaart ook meteen de uitnodiging, in de vorm van zo’n rollerskate. Tot de echte catwalkshow begint, is de loopplank omgetoverd tot één grote rollerdisco. Een stuk of vijftig mooie mensen, gekleed in seventiesplunje, amuseren zich kostelijk terwijl ze ons trakteren op de leukste dansmoves. Ze maken pirouettes, slalombewegingen, en lijken de tijd uit het oog verloren te hebben. Opscheppers! Intussen klinken onvervalste seventiesklassiekers door de boxen. ‘I Feel For You’ van Chaka Khan. ‘Got To Be Real’ van Cheryl Lynn. ‘And The Beat Goes On’ van The Whispers. Mijn jeugd komt even weer voorbij dansen.

Muze: Zendaya

En zo is de toon meteen gezet voor de hele avond. Het motto: party like it’s 1973! Het lijkt wel één grote scène uit ‘Saturday Night Fever’. Ook de show zelf is diepgeworteld in de jaren zeventig, met gouden lurex topjes, witte jeans met wijde pijpen, kniehoge laarzen, bordeaux leder, blouses met puntkragen en – atypisch voor Tommy – sparkling avondjurken, met heuse rodeloperallures. Dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn allernieuwe muze, die ook samen met hem de collectie vormgaf: de Amerikaanse Hollywoodster Zendaya. Zij vervangt het supermodel Gigi Hadid die dat de vorige vier seizoenen op haar nam en zo het merk opnieuw supercool maakte. De keuze voor Zendaya is op zich interessant. Natuurlijk zit haar multitalent daar voor iets tussen (Zendaya kan zingen, dansen, acteren, en ze is ook nog model), maar laat ons een kat een kat noemen: het gaat in de eerste plaats om haar global appeal, zoals dat heet. Met haar 55 miljoen volgers op Instagram heeft de actrice uit ‘Spider-Man: Homecoming’ en ‘The Greatest Showman’ een immense fanbasis, zeker ook onder Generatie Z en de millennials, waar een merk als Tommy Hilfiger zich maar wat graag bij aansluit. Het was ook Zendaya dat op de proppen kwam met de hele vibe en het idee achter de modeshow. Haar inspiratiebron: de legendarische Versailles Battle, een mijlpaal in de modegeschiedenis. Misschien héél kort even de achtergrond daarvan schetsen: lange tijd stond Amerikaanse mode zwaar in de schaduw van de Franse mode. Er werd vanuit Parijs altijd een beetje neergekeken op die ‘Américains fous’. Tot in 1973 vijf jonge Amerikanen, waaronder de intussen overleden Oscar de La Renta, vijf gevestigde Franse waarden (Yves Saint Laurent! Christian Dior! Hubert de Givenchy!) uitdaagden. Elk team presenteerde acht silhouetten tijdens een modeshow waarvan de opbrengsten gingen naar de restauratie van het kasteel van Versailles. Andy Warhol, prinses Grace van Monaco en Jane Birkin waren maar enkele van de zeshonderd gasten. Iedereen ging ervan uit dat dit voor de iconische Franse ontwerpers een eitje zou zijn, maar de Amerikanen maakten er een omelet mee en verrasten met hun sportieve snits en een high-energy show waarin tien van de dertig modellen zwart waren. Een radicaal idee in die tijd.

Black power

Spoel zo’n 45 jaar door in de tijd, en dan zitten we hier; op een Amerikaanse spektakelshow in het hartje van de Franse modestad, met celebrity’s als Tyra Banks, f1-piloot Lewis Hamilton, zangeres Janelle Monáe en Gigi Hadid op de frontrow, en op de catwalk opnieuw een veelvoud aan gekleurde, happy modellen. Opvallend: ook Pat Cleveland is erbij. Zij was een van de oorspronkelijke modellen die in 1973 meedeed aan de Versailles Battle. Zo is de cirkel rond. Altijd leuk, zulke details! Ik kijk vooral telkens mijn ogen uit, als ik Winnie Harlow zie voorbijlopen. Het Britse model met de huidziekte vitiligo is een van mijn favoriete modellen; hoe zij tegen alle vooroordelen en teleurstellingen toch aan de top is geraakt, is een voorbeeld voor iedereen. Om haar dan in real life te zien lopen als de onvervaarlijke superpower die ze is, heeft iets emotioneels, ja, zelfs empowering. De show is eigenlijk één grote ode aan inclusiviteit, met ook curvy modellen die onder luid applaus van het publiek over de plank schrijden. Zelfs de gewone consument kon een ticketje scoren om de show bij te wonen. Normaal is zo’n event alleen weggelegd voor de happy few en de verwende modejournalisten – ja, ik steek de hand in eigen boezem –, en hangt er vaak een soort van snobistisch en elitair sfeertje, maar niet van dat alles hier. Ik vind het een een verfrissend idee, en right on target voor een democratisch merk als Tommy. Mode zou nooit alleen het voorrecht mogen zijn van de rich and famous.

Grace Jones verbluft

Maar Tommy kleurt wel vaker buiten de lijntjes. Terwijl iedereen in Parijs al bezig is met volgende winter – de collecties die nu getoond worden, komen pas in september in de winkel – zit Tommy Hilfiger met zijn hoofd bij de nakende zomer. Met zijn TommyNOW-show werkt hij namelijk volgens het ‘see now, buy now’-principe. Alles wat je op de catwalk ziet, kan je erna onmiddellijk gewoon kopen. Het is zijn manier om relevant te blijven, en in te spelen op de millennials en fashionlovers die na het zien van de catwalkbeelden op hun mobieltje niet langer hoeven te wachten tot de collectie zes maanden later in de winkels ligt en ze die tegen dan misschien al lang beu zijn. Slim bekeken, natuurlijk, maar het vergt ook een heel andere manier van denken en werken. Immers, niet alleen moet je zorgen dat de collectie tot in de puntjes af is, ze moet ook meteen wijd geleverd kunnen worden. Voor een globaal merk als Tommy betekent dat: in 70 landen. Een hele organisatie, maar dat is Tommy Hilfiger dan ook. Als een van de bekendste Amerikaanse merken – de ontwerper richtte het merk op in 1985 – en onderdeel van modeconcern PHV dat ook Calvin Klein bezit, is het één enorme geoliede machine.

Ook de show loopt tot in de puntjes gesmeerd. Met als hoofdklepper niemand minder dan Grace Jones, die in een lurex pakje, sexy boots en een sprankelende blazer op de catchy tonen van haar hit ‘Pull Up To The Bumper’ over de catwalk glijdt als een gazelle over de savanne, om daarna samen met de voltallige modellencast, Zendaya en de maestro zelf afscheid te nemen van het publiek en mee te zingen met ‘We Are Family’ van Sister Sledge. Tegen dan zit al lang niemand meer neer, en heeft iedereen zin in een discofeestje. Waar is het equivalent van Studio 54 in de lichtstad? De locatie van de show is er één met geschiedenis: in 1913 werd hier de première van het controversiële ballet ‘Le Sacre du Printemps’ opgevoerd. Als het van Tommy afhangt, wordt de lente van 2019 vooral superfunky!

Tommy x Zendaya is vanaf nu te koop via tommy.com.