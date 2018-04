Gosha Rubchinskiy stopt met eigen label en lanceert een nieuw project Timon Van Mechelen

05 april 2018

11u59 0 Style De rebelse Russische ontwerper Gosha Rubchinskiy heeft in een cryptische boodschap op Instagram aangekondigd dat zijn merk stopt met bestaan in zijn huidige vorm. “We zullen geen seizoensgebonden collecties meer uitbrengen. In plaats daarvan komt er iets nieuws aan,” aldus de designer.

Gosha Rubchinskiy wordt ook wel eens het nieuwe wonderkind van de mode genoemd. Alles wat hij aanraakt, verandert in instant cool. Of dat nu witte jeansbroeken, blinkende trainingspakken, gouden kettingen of broskeskapsels zijn. Als hij het voorstelt op de catwalk, volgt de (mode)wereld massaal. Hij ontwerpt in principe enkel voor mannen, maar ook vrouwen zijn dol op zijn ontwerpen. Samen met Demna Gvasalia van Vêtements en Balenciaga wordt hij de grondlegger genoemd van de lelijke modetrend die nu al een tijdje gaande is.

Maar ondanks zijn succes, gaat hij het dus nu anders aanpakken. Gosha Rubchinskiy wordt mee geleid door het team dat ook achter het modelabel Comme des Garçons zit en via die weg slaagde Business of Fashion erin om nog een verdere reactie los te krijgen. Al is die eigenlijk minstens even mysterieus als die van de Russische designer zelf. “Samen met Gosha werken we momenteel aan een heel aantal nieuwe projecten die de komen twee, drie jaar op de stapel staan. We zijn op zoek naar een nieuwe manier om producten te maken en aan de man te brengen.”

Een foto die is geplaatst door ГОША РУБЧИНСКИЙ (@gosharubchinskiy) op 04 apr 2018 om 13:09 CEST