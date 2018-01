Gooi je oude T-shirts niet weg: 8x leuke dingen die je er nog mee kan doen SV

22 januari 2018

10u10 1 Style In een wereld die steeds duurzamer wordt, lijkt het bijna onverantwoord om je oude T-shirts gewoon naar het containerpark te brengen. Draagbare stuks geef je een tweede leven in een kledingcontainer, maar wat als je het ding echt niet meer aan kan?

Wedden dat zelfs het meest versleten of gedateerde T-shirt nog dienst kan doen in je huishouden? En met deze leuke DIY's heb je ook nog enkele uren knutselplezier. Win-win, toch?

1. Herbruikbare zakken

Kom jij er ook iedere keer in de supermarkt pas achter dat je wéér geen zak of doos meegenomen hebt? Van een stapel oude T-shirts kan je makkelijk een voorraadje herbruikbare zakken maken die je vervolgens in je auto bewaart. Zo ben je altijd voorbereid.

2. Quilt

Oude T-shirten van de universiteit, voetbal- of hockeyclub of bands waar je vroeger fan van was? Daar kan je een dekentje van maken dat niet alleen lekker warm en gezellig is, maar ook nog eens boordevol mooie herinneringen zit.

3. Kussens

Heb je altijd nekpijn wanneer je in het vliegtuig een uitje probeert te knappen? Of misschien mag jouw kussen thuis net dat stukje hoger liggen? Prop dan enkele oude T-shirts (bij) in een kussensloop. Ook ideaal om bij de hand te houden voor nachtelijke zweetaanvallen of griepopstootjes.

4. Kleerkast organisers

Laat hoge laarzen rechtop staan door er T-shirts in te doen. Op die manier blijven ze staan en houden ze hun vorm veel langer. Hetzelfde geldt voor handtassen. Rol enkele T-shirts in een bolletje en gebruik ze als opvulsel voor lederen tassen. Zo houden ze hun vorm mooi.

5. Kunst

Heb je oude T-shirts van popgroepen, superhelden of andere shirts met nostalgische waarde? Dan kan je ze over een canvas spannen en er een uniek kunstwerk van maken.

6. Handdoek

Droog/breekbaar haar, of haar dat snel pluist? Dan zijn T-shirts de ideale vervanger voor de klassieke handdoek. Ze zijn niet zo agressief waardoor je je haar minder beschadigt.

7. Speeltjes voor je huisdier

Van een dekentje voor de mand van je kat of hond tot een uniek speeltje voor je huisdier, eigenlijk kan je squasi alle kanten uit met je oude T-shirts. Bovendien heeft het een vertrouwde geur, waardoor je huisdieren zich meteen op hun gemak zullen voelen.

8. Tapijt

Wie echt handig is - of gewoon graag knutselt - kan ook een leuk tapijtje maken voor in de badkamer of onder een bijzettafeltje. Knip de T-shirts in repen en knoop ze aan elkaar voor een schattig en uniek exemplaar.