Goed in je vel, los van je leeftijd? Martine Prenen (55) deelt er haar 4 geheimen voor

06 november 2019

Happiness coach. Gezondheidsconsulent. Foodgoeroe. Spreker. Schrijfster. Vlogster. En oma. Martine Prenen (55) straalt en bruist. De tijd heeft geen vat op haar energie én looks en daar heeft ze zo haar geheimen voor. Die deelt ze met ons, inclusief twee van haar favoriete tijdloze ensembles.

Geheim 1: Lachen, lachen, lachen

“Bij mijn ouders hing er vroeger een tegeltje met een spreuk op het toilet: ‘hij die zijn kinderhart niet verliest, zal nimmer oud worden.’ Die spreuk past bij mij. Mensen die me kennen, weten dat ik prettig gestoord ben. Ik kan ook serieus zijn en ik heb wel eens zorgen, maar ik probeer om positief en met kinderlijke verwondering in het leven te staan, om een zekere ‘lichtheid’ te bewaren. Dat is belangrijk: vrolijkheid. Lachen. Zelf ben ik fan van de Nederlandse cabaretier Ronald Goedemondt. Als ik in een dip zit, dan luister ik naar Ronald. En ik tracht met mijn theatershows anderen ook aan het lachen te brengen. Humor is even cruciaal om goed in je vel te zitten als voldoende nachtrust, genoeg water drinken en gezond eten.”

Geheim 2: ’t Zijn de hormonen!

“Los van je leeftijd: je zal pas écht stralen, wanneer je hormonaal in balans bent. Hormonen zijn erg bepalend voor onze levenskwaliteit. Mensen denken vaak dat ze geen controle hebben op hun hormonen. Mis! Mijn hormonen houd ik in evenwicht met gezonde voeding, veel beweging én voldoende ontlading. Zo eet ik met mate, vind je zelden geraffineerde troep bij mij thuis, trek ik regelmatig de natuur in en wanneer alles tegenzit, brul ik eens hard of mep ik tegen een boksbal.

Geheim 3: Voldoende me-time

“Wanneer in een vliegtuig de druk in de cabine daalt en de zuurstofmaskers naar beneden vallen, dan ben je verplicht om eerst jezelf te helpen en dan pas je kinderen. Dat is zo met àlles in het leven. Je moet eerst jezelf van zuurstof voorzien vooraleer je voor anderen kan zorgen. Ik ben een betere vrouw, een betere mama, een betere coach wanneer ik voldoende me-time inplan. Voor mij betekent dat een warm bad nemen, gaan wandelen met de honden of in het midden van de dag met een cappuccino in de sofa ploffen en een domme tv-serie opzetten.

Mét een pralineke... Lief zijn voor jezelf, daar draait het om.”

Geheim 4: Garderobe met karakter

“Ik ben geen fashion addict en dat hoeft ook niet. Zolang je kleren bij je persoonlijkheid passen zal je je er áltijd goed in voelen, ongeacht je leeftijd. Vrolijke kleuren, prints of accessoires zijn helemaal mijn ding, want dat is ook hoe ik in het leven wil staan.” Samen met e5-styliste Kathy Laureyssen giet Martine haar persoonlijkheid in twee typerende outfits. In een broekpak met een funky touch voelt ze zich een powervrouw. “Zulke broekpakken zijn aan een comeback bezig”, licht styliste Kathy toe. “Deze versie met krijtstreep oogt stijlvol en in combinatie met een blouse ook ‘Parisienne chic’. Martine draagt het minder klassiek met metallic laarsjes en een riem in slangenprint.” “En die frisse details maken de outfit helemaal mij”, vindt Martine. Een hip ensemble waarin Kathy en Martine prints mixen, onderstreept Martines speelsheid. “Ruiten zijn in”, weet Kathy. “We geven ze een vrolijke touch door ze te matchen met een bloemenprint en blijven wel in hetzelfde kleurenpalet voor een stijlvol en trendy effect. Een klassieke lange mantel én hippe sneakers maken de look af.”

Martine Prenen bracht net haar nieuwe boek ’t Zijn de hormonen! uit (Borgerhoff & Lamberigts, € 29,99) en reist doorheen Vlaanderen met haar theatershow De gezonde vrouw?.

Meer info op www.martineprenen.be.