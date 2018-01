Gnocchi van Gucci: Italiaans modehuis

opent betaalbaar restaurant in Firenze ND

15u33

Bron: CNN 5 Gucci . Style Leuk nieuws voor foodies en modeliefhebbers: h et Italiaanse modehuis Gucci heeft in Firenze een restaurant geopend. Bij ' Gucci Osteria' kan je proeven van de creaties van de bekroonde chef-kok Massimo Bottura, die een samenwerking aanging met de creatief directeur van Gucci.

Van exclusief dineren gesproken: in Firenze kan je in 'Gucci Osteria' vanaf nu proeven van de Italiaanse keuken met een Gucci-touch. De samenwerking tussen creatief directeur van Gucci, Alessandro Michele, en chef-kok Massimo Bottura opende deze week op de bekende Piazza della Signora in het centrum van Firenze, in een gebouw dat meer dan 600 jaar oud is.​

Massimo Bottura roert er in de kookpotten, een chef-kok die al verschillende Michelinsterren in de wacht sleepte en een driesterrenrestaurant heeft in Modena. Op het menu bij het Gucci-restaurant staan Italiaanse klassiekers met de excentrieke toets van Bottura, zonder een peperduur designerprijskaartje, klinkt het. Je proeft er onder meer een fancy burger (€15) een Chianina hot dog (€15) en tortellini in saus van Parmezaanse kaas (€20). Waar de menukaart relatief eenvoudig klinkt, heeft het interieur van de zaak wel een luxueuze toets. In de muren van de groengetinte ruimte staan met gouden letters teksten gegraveerd uit de "Canzona van de zeven planeten," een traditioneel carnavalslied van de 15e-eeuwse Italiaanse staatsman Lorenzo de 'Medici. Roze bordjes en stijlvolle monochrome servetten dragen bij aan de esthetiek van Gucci. Fashionista's met een voorliefde voor de Italiaanse keuken weten dus wat ze op hun culinaire bucketlist moeten zetten.

