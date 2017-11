Gluren in de kleerkast: dit zijn de style secrets van blogster An-Katrien Sophie Vereycken

An-Katrien Casselman

Ze trakteert dagelijks meer dan 140.000 volgers op nieuwe outfits, en toch lijkt haar kledingkast nooit uitgeput. Hoe hou je dat betaalbaar? An-Katrien Casselman, beter wellicht bekent van haar succesvolle blog en Instagrampagina, licht een tipje van de sluier.

Hoeveel tijd heb je nodig om je ’s morgens klaar te maken?

Ik moet ’s morgens altijd zó snel vertrekken dat ik er een gewoonte van maak om mijn outfit ’s avonds al klaar te leggen. Dat duurt ongeveer tien minuutjes, al hangt het er natuurlijk van af of ik weet wat ik wil op dat moment (lacht). Mijn make-up is meestal ook op tien minuten in orde. Dat is ondertussen een echte routine geworden, en gaat dan ook erg vlot. Als ik me echt 'netjes' wil opmaken voor een speciaal evenement doe ik er wel wat langer over. Ik kies dan meestal ook voor oogschaduw, wat extra contouring en een specialer kapsel. Dat duurt al snel een dikke vijfentwintig minuten.

Hoeveel geef je per maand ongeveer uit aan kleding?

Het is moeilijk om een vast bedrag te klevenn op mijn maandelijkse aankopen. Er zijn maanden dat ik amper iets uitgeef, en andere maanden dat ik 'all the way' ga. Mijn man zegt vaak dat ik dat iets meer moet proberen te spreiden (lacht).

In welke stukken investeer je, waar bespaar je op?

Goede accessoires geven je outfit sel een upgrade, dus ik kan een mooie designer handtas, schoenen, zonnebril of juwelen zijn wel echte investment pieces voor mij. En kleur, veel kleur. Als ik een heel kleurrijk kledingstuk zie hangen en het trekt meteen mijn aandacht, kan het ook wel eens zijn dat ik de prijs door de vingers zie (lacht). Aan basics kan ik dan weer niet veel geld uitgeven, dus daar bespaar ik altijd op.

An-Katrien Casselman Het trouwkleed van An-Katrien

Welk item uit je kleerkast zal je nooit weggooien? Waarom?

Mijn trouwkleed natuurlijk. Daar zou ik nooit afscheid van kunnen nemen! Het hangt ook altijd in mijn zicht, zodat ik er naar kan kijken iedere keer dat ik mijn dressing binnen stap.

Wat zou je elke dag kunnen dragen?

Als het echt makkelijk moet zijn, draag ik het liefst een oversized sweater, skinny- of boyfriend jeans en een comfortabele sneaker. Daar kan je best wel al heel fashionable mee gaan als je let op de kleurencombinaties en leuke accenten. En dat terwijl het best een eenvoudige look blijft.

Wat draag je voor een belangrijke werkmeeting?

Ik ga me niet speciaal meer opkleden voor een werkmeeting. De mensen met wie ik samenwerk, of de mensen die me contacteren voor een samenwerking, weten wie ik ben en dat ik van kleuren en uitgesproken outfits hou. Ik ben wie ik ben, en dat betekent dat ik met nooit in een mantelpakje zou wurmen om er toch maar zakelijk uit te zien. Het zou me gewoon ook echt niet staan denk ik. Tenzij het in het roze is (lacht).

Hoe maak je een outfit sexy?

Vrouwelijkheid zit in de kleine details. Een decolleté of korte rokjes maken een outfit voor mij niet per se sexy. Iets als knielaarzen, een elegante hak, een knappe open rug, een doorschijnende blouse, een mooie kleur lippenstift of een extra accent aan de ogen kan een look ook meteen sprankelend maken. En een klein streepje buik tonen, zoals bij een co-ord, vind ik ook best wel sexy.

Hoe kan je trends volgen maar toch ook origineel blijven?

Ik volg alleen trends die bij mijn stijl passen. Volgens mij zijn 'trends volgen' en 'stijl hebben' dan ook niet hetzelfde. Het is vooral de manier waarop je jóuw stijl gebruikt in bepaalde combinaties die het zo interessant maakt. Ik heb de afgelopen jaren al heel wat trends geskipt, omdat ik er echt niet mee zou staan. Denk maar aan de culotte, chokers, loafers, sandalen met sokken in (wat?), … noem maar op!

Wat was je laatste aankoop?

Mijn laatste aankoop was een mooi paar zilveren metallic enkellaarsjes van Asos, een website waar ik toch maandelijks altijd wel wat geld aan kwijt ben (lacht).

Wie is jouw stijlicoon?

Lizzy Van der Ligt is mijn favoriete blogster. Voor ik zelf begon, volgde ik haar op de voet (en nu nog steeds). Ze heeft zo’n toffe, kleurrijke en unieke stijl!

