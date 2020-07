Glamping, maar dan extreem: Louis Vuitton verkoopt tent van 70.000 euro Margo Verhasselt

27 juli 2020

15u10 0 Style Deze zomer voor een staycation gekozen en nog op zoek naar een leuke tent om in te slapen? Dan heeft Louis Vuitton misschien wel wat je zoekt.

Op de mannenmodeweek van Parijs stelde ontwerper Virgil Abloh zijn herfst/winter-collectie voor Louis Vuitton voor. Naast een impressionant decor en indrukwekkende make-up looks vielen vooral zijn ‘Backpack Trunks’ op. Glamping is door de pandemie nog nooit zo hot geweest en dat hebben ze ook bij Louis Vuitton begrepen. Ze brengen voor het nieuwe seizoen twee ‘Backpack Mirror Trunks’ (een soort rugzak van het merk) uit, en in een van hen zit een tent met twee kampeerstoeltjes. Een chique kampeertrip, iemand?

De ‘Glamping’ Backpack Trunk heeft een spiegelende buitenkant en werd voorzien van het typische LV-monogram. Wie wil gaan kamperen à la Louis Vuitton moet – uiteraard – wel diep in de buidel tasten, want de rugzak kost zo'n 70.000 euro.