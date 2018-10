Givenchy maakt als eerste modehuis een plussize-couturejurk TVM

29 oktober 2018

17u53 0 Style Actrice Rebel Wilson verscheen op de InStyle Awards in een jurk van modehuis Givenchy. Jammer genoeg nog steeds nieuwswaardig, omdat de Australische de eerste vrouw met een maatje meer is die een couturejurk heeft kunnen dragen.

De modewereld mag dan diverser worden, haute couture wordt nog steeds enkel en alleen voor de meest rijke en magere dames ter wereld gemaakt. Modemerk Givenchy heeft nu als eerste label ooit een stapje vooruit gezet en actrice Rebel Wilson gekleed voor de InStyle Awards in L.A. Ze droeg een knielange zwarte jurk, met daaronder zwart-witte retropumps en een op zijn zachts gezegd opvallende bril.

Wilson bedankte Clare Waight Keller, creatief directeur van Givenchy, na afloop op Instagram: “Eerst maakte ze de trouwjurk van Meghan Markle, nu ook deze fantastische zwarte jurk met kant voor mij. Ook de bril en hakken zijn handgemaakte stukken van het modehuis. Afgelopen weekend was een modedroom die uitkwam.”

Het is voorlopig niet bekend of Clare Waight Keller in de toekomst nog plussize-couturejurken gaat ontwerpen of dat dit een eenmalig geval is.