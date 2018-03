Gisele Bündchen siert de cover van Vogue zonder make-up TVM

05 maart 2018

17u54 0 Style Het Braziliaanse topmodel (37) sierde in haar leven al eindeloos veel magazinecovers, maar zoals op de cover van de Italiaanse Vogue zag je haar nog nooit. Bündchen poseert namelijk zonder make-up aan en er kwam ook geen haarstyliste aan te pas.

Volgens het topmodel zelf was dit “de meest intieme shoot” die ze ooit heeft gedaan. De foto’s werden bij haar thuis in Boston genomen door fotograaf Jamie Hawkesworth. Ze speelt onder andere met haar hond, bladert door fotoalbums en loopt rond in slippers van Bugs Bunny.

Naast het feit dat ze geen make-up draagt en haar haren niet werden gedaan, draagt ze ook kleren uit haar eigen garderobe en werden er geen studiolichten gebruikt. Alles om het zo natuurlijk mogelijk te houden. Toch zijn er alsnog amper poriën te zijn op haar gezicht en ook van wallen of vlekjes heeft de Braziliaanse klaarblijkelijk géén last. Al wil geen make-up natuurlijk niet zeggen dat er ook geen Photoshop werd gebruikt.

Sunday early morning with no hair, no makeup at home for @vogueitalia. Thank you @jamie.hawkesworth @gb65 @efarneti and Richard Mason ( nice chatting with you on skype 😊) Domingo cedinho em casa sem maquiagem ou cabelo feitos para Vogue Itália. Een foto die is geplaatst door null (@gisele) op 01 feb 2018 om 13:10 CET