Giorgio Armani krijgt belangrijke achievement award LDC

18 september 2019

11u21 0 Style Meer dan veertig jaar geleden werd het mode-imperium Giorgio Armani opgericht. Reden genoeg om de gelijknamige ontwerper in de bloemetjes te zetten, dacht het British Fashion Council. De organisatie maakt bekend dat de 85-jarige designer binnenkort de Outstanding Achievement Award krijgt.

“De designer zal gehuldigd worden om zijn overweldigende bijdrage aan de mode-industrie, z’n creativiteit, oog voor detail en tijdloze stijl. Hij is een grote inspiratiebron geweest voor zovelen in het modewereldje.” Met die woorden maakt de British Fashion Council (BFC) bekend dat het van plan is om Giorgio Armani te eren tijdens de Fashion Awards, een prijsuitreiking die in december zal plaatsvinden. De Italiaanse ontwerper zal dan een Outstanding Achievement Award in ontvangst mogen nemen.

Terecht én opvallend. Zeker als je weet dat Il Maestro - zoals hij ook genoemd wordt - aanvankelijk niet voorbestemd leek om in de modewereld te eindigen. In de jaren 50 studeerde hij immers nog geneeskunde. Niet voor lang, want in 1954 verhuisde Armani naar Milaan en ging hij aan de slag als etalagist in het warenhuis La Rinascente. Pas tien jaar later begon hij kledij te ontwerpen, eerst voor Nino Cerruti en later voor z’n eigen modehuis.

In 1975 lanceerde hij z’n eerste prêt-à-porter-collectie, met succes. Sindsdien heeft Armani kostuums ontworpen voor meer dan 200 films, waaronder ‘American Gigolo’. Maar bovenal wil dat zeggen dat de ontwerper al meer dan veertig jaar aan het hoofd staat van z’n eigen label. “Met meer dan vier decennia ervaring, is de bijdrage van Armani aan de mode-industrie niet te evenaren”, zo vat Caroline Rush, chief executive van de BFC, het nog eens samen.

Eerder mochten Ralph Lauren, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada en Anna Wintour de prijs al mee naar huis nemen.